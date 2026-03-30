初戦温存のMF佐野海舟、満を持してイングランド戦へ「得意なところをしっかりぶつけていきたい」
静かな口調の奥に野心をたぎらせた。28日のスコットランド戦をベンチから見ていた日本代表MF佐野海舟(マインツ)がイングランド戦に向けた29日の初練習後、メディアの取材に応じ、「相手に対してどういう動きを自分がすればいいのか。チームがどういう動きをすればいいのか。それをしっかり整理して、その中で自分がどうやっていくのかにフォーカスしたい」と力を込めた。
ブンデスリーガでプレーするようになって2年。この間、鹿島時代から際立っていたボール奪取能力はさらに次元が変わるほどに磨き上げられ、ドイツでも一目置かれる選手になった。イングランド戦はその実力を日本代表へ還元する試合であると同時に、世界トップレベルとの相対位置を確かめる試合になる。
現地時間27日に行われたイングランド対ウルグアイの親善試合の映像は見た。日本戦ではイングランドのメンバーは大幅に替わることが予想されているが、それが試合の重みに影響することはないと感じている。「メンバーが替わっても、誰が出ても質の高い選手が集まっていると思う」(佐野海)からだ。
ただ、日本戦ではウルグアイ戦に出なかったFWハリー・ケインが先発する可能性があると見られている。世界トップレベルに君臨する万能型ストライカーは今季のブンデスリーガでもここまで27試合で31得点。スコットランド戦で温存された佐野が満を持して、最高の選手と対峙する貴重な機会になる。
ケインはゴール前だけでなく中盤の幅広いポジションに顔を出し、その空けたスペースに他の選手が入ってくるのがイングランドの大きな特徴。佐野は「ケイン選手は中心になってくると思うし、サイドのドリブラーの選手やサイドバックの選手も流動的に動いてくるので、中盤のところはなるべくセカンドボールを拾ったり、自分の得意なところをしっかりぶつけていきたいと思う」と意気込んでいる。
「自分たちが隙を突けるところだったり、自分たちの時間を作れる時間はあると思う。そこは受け身になることなくやるほうがいいのかな」と強気を見せる佐野海。「チームとして前からいくのか、しっかりブロックを作って守るのかというのを、整理してやらないといけないと思いますし、フリーにさせてしまえば、勝負を決める選手がたくさんいるので、そこはなるべく時間を作らせないようにしたい」。勝利を目指して突き進むことでW杯に向けての試金石にするつもりだ。
(取材・文 矢内由美子)
ブンデスリーガでプレーするようになって2年。この間、鹿島時代から際立っていたボール奪取能力はさらに次元が変わるほどに磨き上げられ、ドイツでも一目置かれる選手になった。イングランド戦はその実力を日本代表へ還元する試合であると同時に、世界トップレベルとの相対位置を確かめる試合になる。
ただ、日本戦ではウルグアイ戦に出なかったFWハリー・ケインが先発する可能性があると見られている。世界トップレベルに君臨する万能型ストライカーは今季のブンデスリーガでもここまで27試合で31得点。スコットランド戦で温存された佐野が満を持して、最高の選手と対峙する貴重な機会になる。
ケインはゴール前だけでなく中盤の幅広いポジションに顔を出し、その空けたスペースに他の選手が入ってくるのがイングランドの大きな特徴。佐野は「ケイン選手は中心になってくると思うし、サイドのドリブラーの選手やサイドバックの選手も流動的に動いてくるので、中盤のところはなるべくセカンドボールを拾ったり、自分の得意なところをしっかりぶつけていきたいと思う」と意気込んでいる。
「自分たちが隙を突けるところだったり、自分たちの時間を作れる時間はあると思う。そこは受け身になることなくやるほうがいいのかな」と強気を見せる佐野海。「チームとして前からいくのか、しっかりブロックを作って守るのかというのを、整理してやらないといけないと思いますし、フリーにさせてしまえば、勝負を決める選手がたくさんいるので、そこはなるべく時間を作らせないようにしたい」。勝利を目指して突き進むことでW杯に向けての試金石にするつもりだ。
(取材・文 矢内由美子)