イングランド代表vs日本代表のチケットが完売…9万人収容の聖地ウェンブリーで対戦
イングランドサッカー協会(FA)は29日、31日にウェンブリースタジアム(9万人収容)で開催されるイングランド代表対日本代表のチケットが完売したことを発表した。
イングランドは27日に同会場でウルグアイと対戦。後半36分にDFベン・ホワイトの得点で先制しながらも、45+4分に同点ゴールを献上し、1-1のドロー。日本は28日にハムデン・パーク(スコットランド)でスコットランド代表と対戦し、後半39分に生まれたMF伊東純也の決勝点で1-0の完封勝利を収めている。
今回の活動で35選手を招集していたイングランド代表は28日に8選手の離脱を発表。負傷や検査のため、GKアーロン・ラムズデール(サウサンプトン)、DFフィカヨ・トモリ(ミラン)、DFジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)、MFアダム・ウォートン(クリスタル・パレス)、MFデクラン・ライス(アーセナル)、MFブカヨ・サカ(アーセナル)、FWノニ・マドゥエケ(アーセナル)、FWドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)が離脱し、コンディション管理のためにウルグアイ戦でメンバー外だったFWハリー・ケイン(バイエルン)ら9選手が新たに合流する。
以下、日本戦に向けたイングランド代表メンバー
▽GK
ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
ジェームズ・トラッフォード(マンチェスター・C)
ジェイソン・スティール(ブライトン)
▽DF
ダン・バーン(ニューカッスル)
ニコ・オライリー(マンチェスター・C)
ジェド・スペンス(トッテナム)
ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)
マーク・グエヒ(マンチェスター・C)
エズリ・コンサ(アストン・ビラ)
ベン・ホワイト(アーセナル)
ルイス・ホール(ニューカッスル)
ティノ・リブラメント(ニューカッスル)
▽MF
モーガン・ロジャーズ(アストン・ビラ)
エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)
ジェームズ・ガーナー(エバートン)
ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)
コビー・メイヌー(マンチェスター・U)
ハービー・バーンズ(ニューカッスル)
▽FW
ハリー・ケイン(バイエルン)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)
ドミニク・ソランケ(トッテナム)
マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
コール・パーマー(チェルシー)
イングランドは27日に同会場でウルグアイと対戦。後半36分にDFベン・ホワイトの得点で先制しながらも、45+4分に同点ゴールを献上し、1-1のドロー。日本は28日にハムデン・パーク(スコットランド)でスコットランド代表と対戦し、後半39分に生まれたMF伊東純也の決勝点で1-0の完封勝利を収めている。
以下、日本戦に向けたイングランド代表メンバー
▽GK
ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
ジェームズ・トラッフォード(マンチェスター・C)
ジェイソン・スティール(ブライトン)
▽DF
ダン・バーン(ニューカッスル)
ニコ・オライリー(マンチェスター・C)
ジェド・スペンス(トッテナム)
ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)
マーク・グエヒ(マンチェスター・C)
エズリ・コンサ(アストン・ビラ)
ベン・ホワイト(アーセナル)
ルイス・ホール(ニューカッスル)
ティノ・リブラメント(ニューカッスル)
▽MF
モーガン・ロジャーズ(アストン・ビラ)
エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)
ジェームズ・ガーナー(エバートン)
ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)
コビー・メイヌー(マンチェスター・U)
ハービー・バーンズ(ニューカッスル)
▽FW
ハリー・ケイン(バイエルン)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)
ドミニク・ソランケ(トッテナム)
マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
コール・パーマー(チェルシー)