山形県内で火災が相次いでいます。天童市ではけさ住宅が焼け高齢の夫婦が病院に運ばれています。

【写真を見る】天童市の住宅や果樹畑で火災 果樹畑では油圧ショベル1台が全焼（山形）

窓から炎が噴き出し、家を包み込んでいます。

消防などによりますときょう午前６時半ごろ、天童市長岡で「一般住宅の１階から黒煙が出ている」などと１１９番通報がありました。

火が出たのは、男性（７７）の住宅で、およそ３時間後に消し止められました。住宅の２階部分は大きくつぶれ、外壁と骨組みだけになり、近くの家の窓ガラスが割れるなどしました。

この火災で、男性と男性の妻の２人が病院に運ばれました。命に別状はないということです。消防が出火の原因などについて調べを進めています。

■油圧ショベル１台が全焼

松浦亜実 記者「ショベルの運転席部分が焼け焦げています。窓ガラスも割れ、近くに散乱しています」

天童市川原子では果樹畑で火災がありました。警察によりますと、焼けたのは油圧ショベル１台で全焼とみられています。

当時、所有者から依頼を受けた４０代男性が油圧ショベルで果樹を掘り起こし、焼却処分をしていたところ、エンジン付近から炎が出たということです。

近くには畑の所有者と作業をしていた４人がいましたが全員避難し無事でした。

消防によりますと、通報してきた人は、「想像以上に燃えてしまった」などと話していて、警察や消防が出火の原因についてくわしく調べています。