milet 日本武道館公演『Ray of Water』が映像作品化！「The Story of Us」のライブ映像も公開

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miletが2月13・14日に開催した日本武道館公演『Ray of Water』が映像作品化、6月17日に『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』としてBlu-rayとDVDでリリースされる。

■“水”と“ダンス”を取り入れたあらたな表現に挑戦

本作は2月13・14日に開催された日本武道館公演『Ray of Water』の模様を収録。

活動再開後、初の大舞台となった本公演では、milet自身初となる“水”と“ダンス”を取り入れたあらたな表現に挑戦し、会場全体を感動と興奮の渦に巻き込んだ。

milet本人が細部にまでこだわった繊細な演出と、天井まで昇る巨大なスクリーンが作り出すダイナミックな映像の組み合わせに、会場全体を魅了する彼女の歌声が重なった圧巻のステージが映像作品としてよみがえる。

ライブ映像は、2月14日公演の全曲をノーカットで収録。完全生産限定盤には、2月13日公演のみ披露された「レッドネオン」「Time Is On Our Side」もボーナストラックとして収録。さらに、ライブの舞台裏に迫るBehind The Scenesや、ライヴフォトカード30枚＆スタンドケースが封入される。

本作のリリースを記念し、本編ラストに披露された楽曲「The Story of Us」（TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマ）のライブ映像が公開。日本武道館のステージで披露された圧巻のパフォーマンスを、一足先に楽しむことができる。

また、3月30日より予約もスタート。対象の店舗・オンラインショップにて本商品を購入すると、先着で特典グッズがプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「The Story of Us」

2026.06.17 ON SALE

Blu-ray＆DVD『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』

■【画像】miletのアーティスト写真

■【画像】『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』のジャケット写真

milet OFFICIAL SITE

https://www.milet.jp/