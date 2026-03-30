BE:FIRST新曲「BE:FIRST ALL DAY」ライブ初披露映像公開！『D.U.N.K. 』にて圧巻のパフォーマンス
BE:FIRSTが、3月15日にKアリーナ横浜にて開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』より、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公開した。
■BE:FIRSはヘッドライナーとして出演
BE:FIRSTは、『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』において、3日間開催の最終日のヘッドライナーとして出演。
セットリストの最後にライブ初披露となった「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像では、貫禄すら感じさせるBE:FIRSTの圧巻のパフォーマンスが収められている。
■リリース情報
2026.03.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」
2026.05.06 ON SALE
SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」
■関連リンク
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/