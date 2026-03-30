BE:FIRST新曲「BE:FIRST ALL DAY」ライブ初披露映像公開！『D.U.N.K. 』にて圧巻のパフォーマンス

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BE:FIRSTが、3月15日にKアリーナ横浜にて開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』より、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公開した。

■BE:FIRSはヘッドライナーとして出演

BE:FIRSTは、『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』において、3日間開催の最終日のヘッドライナーとして出演。

セットリストの最後にライブ初披露となった「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像では、貫禄すら感じさせるBE:FIRSTの圧巻のパフォーマンスが収められている。

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】BE:FIRST アーティスト写真