主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月30日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 23( 0)
TOPIX先物 6月限 4558( 174)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 8520( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 4597( 22)
日経225ミニ 6月限 3090( 3090)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2587( 1509)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 385( 367)
日経225ミニ 4月限 8454( 4614)
5月限 245( 109)
6月限 112895( 50893)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1548( 810)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 4月限 6459( 2949)
5月限 115( 61)
6月限 83074( 39848)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 148( 148)
日経225ミニ 4月限 416( 416)
5月限 75( 75)
6月限 5886( 5886)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 755( 755)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 4月限 720( 720)
5月限 50( 50)
6月限 25484( 25484)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 23( 0)
TOPIX先物 6月限 4558( 174)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 8520( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 4597( 22)
日経225ミニ 6月限 3090( 3090)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2587( 1509)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 385( 367)
日経225ミニ 4月限 8454( 4614)
5月限 245( 109)
6月限 112895( 50893)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1548( 810)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 4月限 6459( 2949)
5月限 115( 61)
6月限 83074( 39848)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 148( 148)
日経225ミニ 4月限 416( 416)
5月限 75( 75)
6月限 5886( 5886)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 755( 755)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 4月限 720( 720)
5月限 50( 50)
6月限 25484( 25484)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース