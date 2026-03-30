　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　23(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4558(　　 174)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8520(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4597(　　　22)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3090(　　3090)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2587(　　1509)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 385(　　 367)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8454(　　4614)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 245(　　 109)
　　　　　 　 　 6月限　　　112895(　 50893)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1548(　　 810)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6459(　　2949)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 115(　　　61)
　　　　　 　 　 6月限　　　 83074(　 39848)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 148(　　 148)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 416(　　 416)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　75(　　　75)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5886(　　5886)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 755(　　 755)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 720(　　 720)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　 6月限　　　 25484(　 25484)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース