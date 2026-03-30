主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月30日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7173( 1459)
TOPIX先物 6月限 16036( 2926)
日経225ミニ 6月限 7096( 6805)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 67( 0)
TOPIX先物 6月限 1668( 1000)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 746( 0)
TOPIX先物 6月限 9251( 598)
日経225ミニ 6月限 5989( 5942)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4729( 1766)
TOPIX先物 6月限 3221( 2093)
日経225ミニ 4月限 9500( 0)
6月限 2476( 2442)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2651( 1502)
TOPIX先物 6月限 1800( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 898( 0)
TOPIX先物 6月限 137( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2915( 1707)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1041( 855)
日経225ミニ 4月限 5889( 2431)
5月限 251( 101)
6月限 104610( 36130)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1133( 673)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 4559( 1763)
5月限 143( 79)
6月限 52306( 25882)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 402( 402)
5月限 63( 63)
6月限 5198( 5198)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 711( 711)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 546( 546)
5月限 238( 238)
6月限 28215( 28215)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7173( 1459)
TOPIX先物 6月限 16036( 2926)
日経225ミニ 6月限 7096( 6805)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 67( 0)
TOPIX先物 6月限 1668( 1000)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 746( 0)
TOPIX先物 6月限 9251( 598)
日経225ミニ 6月限 5989( 5942)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4729( 1766)
TOPIX先物 6月限 3221( 2093)
日経225ミニ 4月限 9500( 0)
6月限 2476( 2442)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2651( 1502)
TOPIX先物 6月限 1800( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 898( 0)
TOPIX先物 6月限 137( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2915( 1707)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1041( 855)
日経225ミニ 4月限 5889( 2431)
5月限 251( 101)
6月限 104610( 36130)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1133( 673)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 4559( 1763)
5月限 143( 79)
6月限 52306( 25882)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 402( 402)
5月限 63( 63)
6月限 5198( 5198)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 711( 711)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 546( 546)
5月限 238( 238)
6月限 28215( 28215)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース