　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7173(　　1459)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16036(　　2926)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7096(　　6805)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　67(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1668(　　1000)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 746(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9251(　　 598)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5989(　　5942)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4729(　　1766)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3221(　　2093)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9500(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2476(　　2442)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2651(　　1502)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1800(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 898(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 137(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2915(　　1707)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1041(　　 855)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5889(　　2431)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 251(　　 101)
　　　　　 　 　 6月限　　　104610(　 36130)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1133(　　 673)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4559(　　1763)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 143(　　　79)
　　　　　 　 　 6月限　　　 52306(　 25882)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 402(　　 402)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5198(　　5198)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 711(　　 711)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 546(　　 546)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 238(　　 238)
　　　　　 　 　 6月限　　　 28215(　 28215)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース