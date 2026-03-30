外国証券 先物取引高情報まとめ（3月30日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10005( 9903)
9月限 44( 44)
TOPIX先物 6月限 10562( 10562)
日経225ミニ 4月限 8836( 8836)
5月限 147( 147)
6月限 220384( 220384)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4787( 4787)
9月限 53( 53)
TOPIX先物 6月限 9468( 9468)
日経225ミニ 4月限 2945( 2945)
5月限 178( 178)
6月限 106359( 106359)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 185( 185)
TOPIX先物 6月限 396( 396)
日経225ミニ 6月限 2098( 2098)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 657( 414)
TOPIX先物 6月限 20939( 4466)
日経225ミニ 6月限 2906( 2892)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 375( 325)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 2370( 1849)
日経225ミニ 4月限 94( 94)
5月限 11( 11)
6月限 7912( 7912)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1436( 1320)
TOPIX先物 6月限 11324( 1495)
日経225ミニ 6月限 1913( 1913)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4416( 4364)
TOPIX先物 6月限 7100( 7100)
日経225ミニ 4月限 5019( 5019)
6月限 54328( 54328)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 208( 208)
TOPIX先物 6月限 906( 890)
日経225ミニ 6月限 1746( 1746)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 328( 328)
TOPIX先物 6月限 330( 330)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 260( 260)
TOPIX先物 6月限 70( 70)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 154( 142)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 124( 124)
日経225ミニ 4月限 122( 122)
5月限 14( 14)
6月限 740( 740)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10005( 9903)
9月限 44( 44)
TOPIX先物 6月限 10562( 10562)
日経225ミニ 4月限 8836( 8836)
5月限 147( 147)
6月限 220384( 220384)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4787( 4787)
9月限 53( 53)
TOPIX先物 6月限 9468( 9468)
日経225ミニ 4月限 2945( 2945)
5月限 178( 178)
6月限 106359( 106359)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 185( 185)
TOPIX先物 6月限 396( 396)
日経225ミニ 6月限 2098( 2098)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 657( 414)
TOPIX先物 6月限 20939( 4466)
日経225ミニ 6月限 2906( 2892)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 375( 325)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 2370( 1849)
日経225ミニ 4月限 94( 94)
5月限 11( 11)
6月限 7912( 7912)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1436( 1320)
TOPIX先物 6月限 11324( 1495)
日経225ミニ 6月限 1913( 1913)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4416( 4364)
TOPIX先物 6月限 7100( 7100)
日経225ミニ 4月限 5019( 5019)
6月限 54328( 54328)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 208( 208)
TOPIX先物 6月限 906( 890)
日経225ミニ 6月限 1746( 1746)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 328( 328)
TOPIX先物 6月限 330( 330)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 260( 260)
TOPIX先物 6月限 70( 70)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 154( 142)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 124( 124)
日経225ミニ 4月限 122( 122)
5月限 14( 14)
6月限 740( 740)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース