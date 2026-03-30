　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10005(　　9903)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10562(　 10562)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8836(　　8836)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 147(　　 147)
　　　　　 　 　 6月限　　　220384(　220384)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4787(　　4787)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　53(　　　53)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9468(　　9468)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2945(　　2945)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 178(　　 178)
　　　　　 　 　 6月限　　　106359(　106359)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 185(　　 185)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 396(　　 396)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2098(　　2098)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 657(　　 414)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 20939(　　4466)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2906(　　2892)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 375(　　 325)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2370(　　1849)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　94(　　　94)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7912(　　7912)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1436(　　1320)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11324(　　1495)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1913(　　1913)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4416(　　4364)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7100(　　7100)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5019(　　5019)
　　　　　 　 　 6月限　　　 54328(　 54328)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 208(　　 208)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 906(　　 890)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1746(　　1746)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 328(　　 328)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 330(　　 330)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 260(　　 260)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　70(　　　70)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 154(　　 142)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 124(　　 124)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 122(　　 122)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 740(　　 740)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース