　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 27137(　 23920)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 34004(　 32253)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 29817(　 13817)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 494(　　 494)
　　　　　 　 　 6月限　　　279310(　279309)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 18122(　 15839)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　54(　　　54)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 41219(　 38769)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 10622(　　9622)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 260(　　 260)
　　　　　 　 　 6月限　　　177452(　177451)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2548(　　1232)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6884(　　5024)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4000(　　　 0)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5515(　　5515)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6862(　　2868)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16924(　　6405)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　24(　　　24)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8233(　　8069)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4127(　　2449)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 21632(　 11148)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 11101(　　 101)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　41(　　　41)
　　　　　 　 　 6月限　　　 11232(　 11210)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3384(　　3162)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10178(　　8842)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1002(　　　 2)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　 14982(　 14958)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14321(　 14135)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 28144(　 25729)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9036(　　8536)
　　　　　 　 　 6月限　　　 95208(　 95208)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1956(　　1684)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4122(　　2363)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1526(　　 899)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5608(　　4310)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1376(　　1294)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 927(　　 927)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　49(　　　49)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース