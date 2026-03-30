外国証券 先物取引高情報まとめ（3月30日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27137( 23920)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 34004( 32253)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 4月限 29817( 13817)
5月限 494( 494)
6月限 279310( 279309)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18122( 15839)
9月限 54( 54)
TOPIX先物 6月限 41219( 38769)
日経225ミニ 4月限 10622( 9622)
5月限 260( 260)
6月限 177452( 177451)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2548( 1232)
TOPIX先物 6月限 6884( 5024)
日経225ミニ 4月限 4000( 0)
5月限 1000( 0)
6月限 5515( 5515)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6862( 2868)
TOPIX先物 6月限 16924( 6405)
日経225ミニ 4月限 24( 24)
6月限 8233( 8069)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4127( 2449)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 21632( 11148)
日経225ミニ 4月限 11101( 101)
5月限 41( 41)
6月限 11232( 11210)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3384( 3162)
TOPIX先物 6月限 10178( 8842)
日経225ミニ 4月限 1002( 2)
5月限 1000( 0)
6月限 14982( 14958)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14321( 14135)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 28144( 25729)
日経225ミニ 4月限 9036( 8536)
6月限 95208( 95208)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1956( 1684)
TOPIX先物 6月限 4122( 2363)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1526( 899)
TOPIX先物 6月限 5608( 4310)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1376( 1294)
TOPIX先物 6月限 927( 927)
日経225ミニ 4月限 49( 49)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27137( 23920)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 34004( 32253)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 4月限 29817( 13817)
5月限 494( 494)
6月限 279310( 279309)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18122( 15839)
9月限 54( 54)
TOPIX先物 6月限 41219( 38769)
日経225ミニ 4月限 10622( 9622)
5月限 260( 260)
6月限 177452( 177451)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2548( 1232)
TOPIX先物 6月限 6884( 5024)
日経225ミニ 4月限 4000( 0)
5月限 1000( 0)
6月限 5515( 5515)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6862( 2868)
TOPIX先物 6月限 16924( 6405)
日経225ミニ 4月限 24( 24)
6月限 8233( 8069)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4127( 2449)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 21632( 11148)
日経225ミニ 4月限 11101( 101)
5月限 41( 41)
6月限 11232( 11210)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3384( 3162)
TOPIX先物 6月限 10178( 8842)
日経225ミニ 4月限 1002( 2)
5月限 1000( 0)
6月限 14982( 14958)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14321( 14135)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 28144( 25729)
日経225ミニ 4月限 9036( 8536)
6月限 95208( 95208)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1956( 1684)
TOPIX先物 6月限 4122( 2363)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1526( 899)
TOPIX先物 6月限 5608( 4310)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1376( 1294)
TOPIX先物 6月限 927( 927)
日経225ミニ 4月限 49( 49)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース