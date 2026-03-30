「日経225オプション」4月限プット手口情報（30日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
ゴールドマン証券 30( 30)
SBI証券 37( 23)
BNPパリバ証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
モルガンMUFG証券 15( 15)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
シティグループ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
野村証券 7( 7)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 6( 0)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 133( 133)
ゴールドマン証券 120( 120)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
シティグループ証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
SBI証券 7( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
ゴールドマン証券 30( 30)
SBI証券 37( 23)
BNPパリバ証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
モルガンMUFG証券 15( 15)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
シティグループ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
野村証券 7( 7)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 6( 0)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 133( 133)
ゴールドマン証券 120( 120)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
シティグループ証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
SBI証券 7( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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