　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　26(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 2)


◯5万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース