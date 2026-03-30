「日経225オプション」4月限コール手口情報（30日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 26( 20)
松井証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 26( 20)
松井証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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