JR東日本が導入を検討している顔認証で通ることができる改札機の実証実験が31日で終了します。利用者からは、終了を惜しむ声が上がっています。



実証実験は、2025年11月から上越新幹線の新潟と長岡間で始まりました。約500人がモニターとして登録、事前に顔とSuicaをひもづけることで顔認証により改札を通過することができます。



■長岡から通勤 30代

「手ぶらで行けるので便利ですし、継続してもらえたらありがたい。」



■長岡から通勤 60代

「急いで入ったりした時ちょっとつっかえたりしたことはありますけど、一度戻ればすぐ(通ることができる)。眼鏡をしていても多少酔っぱらっていても大丈夫。(終了が)残念。」



JR東日本は、10年以内に切符の投入やsuicaをかざさなくても改札を通ることができる〝ウォークスルー改札〟の実現を目指しています。



■JR東日本新潟支社広報 加勢彩乃さん

「カメラの画角であったり歩くお客様のスピード感であったり、今後のウォークスルー改札としては顔認証に限らず様々な手法もございますので、様々な検討をするために今回のデータを活用させていただければと考えております。」



今後は、在来線での実証実験の実施も検討しているということです。