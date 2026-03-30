多くの地点で2026年一番の暖かさとなるなか、広島でも桜の満開が発表されました。お花見は経済的な効果ももたらしています。



■宮脇レポート

「これが今の広島市内の桜です。きれいに咲き誇っています。」



広島市の平和公園では、元安川沿いの桜が見頃を迎えています。広島市中区の最高気温は2026年一番となる23.1℃。広島では30日、平年より4日早くサクラの満開が発表されました。





■訪れた人「きのうも来ていてきのうよりも咲いたなと思った。 きれいだった。」■訪れた人「天気も良くて、思ったよりも咲いていて、すごくきれいで癒されます。」多くの人が移動し、弁当など消費も増えるこの季節。関西大学の試算によると、2026年のお花見の経済効果はおよそ1兆5000億円と、過去最高の見通しです。その3割以上を支えているのが、訪日外国人の存在です。29日の縮景園では、入園を待つ長蛇の列。中でも多いのが外国人観光客で、団体で訪れる人たちもいました。■来園者「花見の季節にたまたま来たのかもしれないけど、インバウンドの人がたくさんいるのは有難いと思う。」30日の平和公園でも、様々な国の人たちが花見を楽しんでいました。■アメリカから「桜を見ると幸せになる。とてもきれいで、喜びに満ちている。生命や春といった新たな始まりを表現している。広島の街ように。どんなことがあっても立ち上がる広島の復興の歴史は素晴らしいと思う。」経済的にも大きな効果をもたらしている花見。広島市内では4月上旬にかけて見頃が続きます。2026年3月30日 放送