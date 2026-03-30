4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）がおくるラブサスペンスコメディー。新たに、小出恵介のゲスト出演が決定！

映画「パッチギ！」、ドラマ「ごくせん」「のだめカンタービレ」「ROOKIES」「JIN―仁―」「梅ちゃん先生」など数々の代表作をもつ実力派俳優が、真奈美の50人いるマイラブの一人で、元暴力団員の江本健役を演じる。江本は容疑者か？被害者か？それとも…？

◆小出恵介 コメント

ドラマ「多すぎる恋と殺人」、マイラブの1人“アウトロー枠”改め“まっすぐ枠”を拝命する江本健役を演じさせていただきました。

江本は、森カンナさん演じる主人公、真奈美の囚われない価値観に惚れこみ、怪しさを見せながらも、一途に彼女をサポートしていく役柄です。

先日、私が登場する“ある”シーンを、約1週間ほどかけて泊まり込みで撮影しましたが、これはドラマDEEPの文字通り「deep seriesになる！」と確信致しました。

また、その自由な設定の脚本に輪をかけ、監督もとても自由な発想で演出をされており、毎シーン、ワクワク且つヒリヒリしながら臨む事ができました。

現場では、そんな皆さんが取り囲む自由なエネルギーに引けを取らぬよう、楽しく演じられたらと思います！

※江本健（えもと けん）…小出恵介

真奈美のマイラブ。元々暴力団にいて、依織に逮捕されたことがある。

服役を6年前に終え、今は足を洗っている。

■イントロダクション

「この遺体、昨日私が寝た人です…」

今度のDEEPは・・・超・刺激的！

谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。

ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠など様々なマイラブたちと人生を謳歌している。

そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。

真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。

−殺らせない、私がヤりつづけるために−

自由に生きる「奔放刑事」のたくさんの恋と殺人 超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー！

■番組概要

日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

4月6日（月）スタート 毎週月曜 24時24分〜24時54分放送

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

脚本 : 澤田航太

音楽 : 日向萌

演出 : 大谷健太郎 林雅貴 兵藤和広

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 小林拓弘

プロデューサー : 榊原真由子 馬場三輝（ケイファクトリー）

制作協力 : ケイファクトリー

製作著作 : 日本テレビ

ホームページ : https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/

X : @dramadeep_ntv

Instagram : @dramadeep_ntv

TikTok : @dramadeep_ntv

公式ハッシュタグ : #多すぎる恋と殺人