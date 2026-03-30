東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が刃物で刺され死亡した事件で、刺したとみられる男の犯行直前の行動が明らかになってきました。現場近くのトイレからは、男のスマホが水没した状態で見つかったということです。

【写真を見る】東京・池袋ポケモンセンター刺殺事件 “涙を流しながら大声、何度も刺した” トイレから男の「水没したスマホ」発見 犯行直前の行動明らかに

今月26日、ポケモンセンターで店員の春川萌衣さん（21）が刺され死亡した事件。刺したとみられる元交際相手の広川大起容疑者（26）は自らを刺して死亡。警視庁はきょう、自宅を家宅捜索し、パソコンなどを押収しました。

広川容疑者を知る人は…

広川容疑者が通っていたスイミングスクールの関係者

「おとなしいし、真面目な子だった」

学生時代を沖縄で過ごしたという広川容疑者。競泳に打ち込んでいたといいます。

広川容疑者が通っていたスイミングスクールの関係者

「毎日2時間トレーニングしていました。まじめに頑張っていたと思います。未だに信じられないぐらいです、あの子がっていう感じです」

防犯カメラなどの捜査で、広川容疑者の犯行直前の行動が明らかになってきました。

事件のおよそ15分前。広川容疑者はポケモンセンターの中の様子をうかがいます。一度はその場所を離れますが、その4分後にも再度、店内をうかがう様子が。その後、広川容疑者はトイレへ。トイレにはリュックが。中から現金569円が入った財布や、ほぼ白紙のメモなどが見つかります。さらに、便器からはスマホが。水没していたといいます。意図して壊そうとしたのでしょうか。

広川容疑者はストーカー規制法違反の疑いで去年12月に逮捕されましたが、その際、警察官からスマホにあった女性の写真を削除するよう求められますが、頑なに拒否。さらに被害女性を盗撮したとして再逮捕されていました。

女性への強い執着。防犯カメラには、トイレから出た広川容疑者がまっすぐ女性のもとへ向かう様子が写っていました。レジの出入り口付近にいた女性を切りつけると、後を追いかけ首のあたりを刺したあと、馬乗りになって何度も刺したということです。広川容疑者はこの時、涙を流しながら大声を出していたといいます。

女性は首を中心に十数か所の刺し傷があり、死因は失血死。警視庁は強い殺意があったとみて調べています。