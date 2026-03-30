news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「女児タイヤ直撃…3億円超請求“不正改造車”運転手ら家族提訴」についてお伝えします。

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30日、札幌地裁に向かう男性。男性の娘は、不正改造された車で起きた事故により今も意識が戻っていません。

3年前、札幌市内の住宅街で発生した事故。白い軽乗用車の左前のタイヤが外れ、大きく傾いています。およそ140メートル先には、外れたタイヤとみられる黒いものも。

事故直前、現場近くの防犯カメラが捉えていたのは同じナンバーの白い車。タイヤに不具合を感じたのか、運転手が左前のタイヤを入念に確認する様子も。車は不正改造されたものでした。

この直後、走行中にタイヤが外れ、近くを歩いていた当時4歳の女の子に直撃。女の子は頭などを強く打ち、今も意識不明のままです。

訴状によりますと、娘に回復見込みのないけがをさせたとして、家族は、車の運転手と所有者らに対し3億円を超える損害賠償を求め提訴しました。

女の子の父親「誠意ある対応がされることを信じて、一定の時間をかけて見守ってきたが、状況は変わらなかった。私たち家族にとっては、今も続く現実に対して十分な救済が得られているとは言えない」