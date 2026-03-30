3月29日、元AKB48で女優の篠田麻里子が、かねて交際していた一般男性との再婚を発表した。

29日、自身のInstagramを更新し、文書を発表。《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》とつづり、《ともに穏やかに歩んでいけたらと思っております》と今後の結婚生活への思いを語った。

お相手は、すでに交際が報じられていた、株式会社ナレッジワークの創業者で、代表取締役CEOの麻野耕司氏。2024年9月、篠田は交際相手がいることを公表しており、同時期に『文春オンライン』で、2人が篠田のマンションで半同棲していることが報じられた。

篠田のInstagramには、続々と祝福が寄せられ、30日の現時点でコメント数は800件を超えている。だが、篠田をフォローしていないユーザーはコメントできない仕様になっており、早くも “炎上対策” に余念のない態勢であることがうかがえた。

「無理もありません。篠田さんは、2019年に前夫と “交際0日婚” で入籍していますが、2022年に篠田さんの不倫疑惑が報じられています。当時、篠田さんと前夫との “修羅場” とされる音声がSNSで流出。篠田さんらしき女性が泣き叫ぶ生々しい内容で、かなりの衝撃が広がりました。

篠田さんは、一連の不倫疑惑を否定し、騒動は調停の場へ。親権争いや、前夫から8000万円の慰謝料請求があったことなどが報じられ、“泥沼化” が懸念されましたが、2023年には離婚を発表しています。長女の親権は篠田さんが持つことになり、シングルマザーとして娘を育ててきました。

とはいえ、不倫騒動当時は、SNSで篠田さんに関する憶測が飛び交い、かなりの過熱状態にありました。今回のInstagramのコメント制限からも、篠田さんにとってあの騒動が “トラウマ” だったことが察せられますね」（芸能担当記者）

数年たっても、当時の衝撃を覚えている人は多かったようだ。Xでは、再婚発表をうけ、当時を振り返る人々が続出している。

《篠田麻里子さん かつての流出音声はすごかったなぁ。地獄絵図やったもんなぁ。》

《不倫疑惑の泥仕合を経ての再婚発表には驚いたけど、篠田麻里子のメンタル強すぎ》

今回の結婚は、穏やかに続くだろうか。