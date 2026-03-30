キングカズ＆実兄の2ショット “弟への思い”に感動の声が殺到「ふたりとも大好き」
元プロサッカー選手で元日本代表、サッカー解説者の三浦泰年が30日、自身のInstagramを更新し、実弟で現役のサッカー選手、“キングカズ”こと三浦知良との2ショットを公開した。
【写真】セレブ一家のオーラがすごい 三浦知良一家の4ショット（6枚）
現在、J3・福島ユナイテッドFCに所属しているカズ。泰年はカズと共に駅のホームに降り立つ姿を公開し、「by福島」との書き出しで「弟カズの一日一日を、温かく、優しく見守りたい」と思いを吐露。「変わらずサッカーを愛し、 プレーすることに恋をし続けている姿に、 心から感謝しています」と偽らざる気持ちを明かし、「兄として。 共に闘ってきた同志として。 同じサッカー人として。 そして、ひとりのファンとして」「お互いがプロであり続けながら、それぞれの場所で、サッカーに向き合う日々」とつづっている。
レアな兄弟ショットには、コメント欄に「素敵過ぎて朝から泣けちゃいます 大好きなご兄弟です」「ふたりとも大好きです」「2人共かっこええー！！offでも一流の身のこなし」「ホントカッコいい兄弟です」といった声が寄せられている。
引用：「三浦泰年」Instagram（@yasutoshi_miura）
【写真】セレブ一家のオーラがすごい 三浦知良一家の4ショット（6枚）
現在、J3・福島ユナイテッドFCに所属しているカズ。泰年はカズと共に駅のホームに降り立つ姿を公開し、「by福島」との書き出しで「弟カズの一日一日を、温かく、優しく見守りたい」と思いを吐露。「変わらずサッカーを愛し、 プレーすることに恋をし続けている姿に、 心から感謝しています」と偽らざる気持ちを明かし、「兄として。 共に闘ってきた同志として。 同じサッカー人として。 そして、ひとりのファンとして」「お互いがプロであり続けながら、それぞれの場所で、サッカーに向き合う日々」とつづっている。
レアな兄弟ショットには、コメント欄に「素敵過ぎて朝から泣けちゃいます 大好きなご兄弟です」「ふたりとも大好きです」「2人共かっこええー！！offでも一流の身のこなし」「ホントカッコいい兄弟です」といった声が寄せられている。
引用：「三浦泰年」Instagram（@yasutoshi_miura）