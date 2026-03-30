最上もが、激変した最新ショットに反響「清楚な雰囲気」
アイドルグループ・でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがが30日、自身のInstagramを更新し、黒髪にしたという最新ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】最上もが、金髪→黒髪で少し幼い雰囲気に
最上は「黒髪になりました」「誰？笑」と自らその激変ぶりに驚きを示しつつ、最新ショットを公開。「撮影のために黒くしました」としているが、「終わってもしばらくそのままでいようかなって思いつつ みんな忘れちゃうかなあ？ 髪ものばすとさらにわからなくなりそう！」と、イメージの激変ぶりを伝えている。
1つ前の同じでんぱ組の元メンバー藤咲彩音と2ショットで写る投稿では、目が覚めるようなド派手な金髪姿だった最上。そこから一転した黒髪ショットには、コメント欄には「黒髪も最高に可愛くて、最高に綺麗です」「黒髪も清楚な雰囲気で可愛いくてすき」「黒髪ハーフアップお綺麗です」といった声のほか、赤いボトムスにピンクのロンTという春を感じさせる出で立ちにも「春らしくていい色のお洋服だなぁ〜」といった反響が寄せられている。
引用：「最上もが」Instagram（＠mogatanpe）
【写真】最上もが、金髪→黒髪で少し幼い雰囲気に
最上は「黒髪になりました」「誰？笑」と自らその激変ぶりに驚きを示しつつ、最新ショットを公開。「撮影のために黒くしました」としているが、「終わってもしばらくそのままでいようかなって思いつつ みんな忘れちゃうかなあ？ 髪ものばすとさらにわからなくなりそう！」と、イメージの激変ぶりを伝えている。
引用：「最上もが」Instagram（＠mogatanpe）