フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、ミニ丈姿が「スタイル抜群」「最強」「可愛すぎる」
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が30日にInstagramを更新。チューブトップ姿を披露した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
そんな彼女が投稿したのはミニ丈のチューブトップ姿。美肌をあらわにしながらカメラに微笑みかける様子が収められている。投稿の中で彼女は「つるぴか肌目指すよ〜」「#美容 #美容好きと繋がりたい」とつづった。ファンから「スタイル抜群」「最強」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
そんな彼女が投稿したのはミニ丈のチューブトップ姿。美肌をあらわにしながらカメラに微笑みかける様子が収められている。投稿の中で彼女は「つるぴか肌目指すよ〜」「#美容 #美容好きと繋がりたい」とつづった。ファンから「スタイル抜群」「最強」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）、X（@maixx102419）