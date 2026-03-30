Leinaの新曲「誓い」が、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマに決定した。

Leinaがアニメの主題歌を担当するのは今回が初となる。このアニメのために書き下ろされた楽曲「誓い」が4月7日に配信リリースされることも決定し、配信ジャケットも公開された。

▲「誓い」ジャケット

©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

『日本三國』は小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中（著：松木いっか）の作品。アニメ化にあたってはAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信が決定している。2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTでの地上波先行配信/24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送が開始される。

楽曲「誓い」が使用された第3弾予告が公開となっているので、ぜひチェックしてほしい。

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■Leina コメント

「日本三國」のエンディング・テーマとして「誓い」を書き下ろしさせていただきました。Leinaです。キャラクターそれぞれの背景や想い、信じる正義に心を動かされ、その“信念”や“誓い”を私なりに大切に描きました。どんな時も安らかな息を奏でる未来を信じ、その世界をつくる一人として生きていく、そんな自身の誓いと願いを込めています。

「日本三國」と「誓い」をどうかよろしくお願いいたします！

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Leinaは3月より東名阪福を回る全国ツアー＜Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”＞も開催中だ。こちらは現在チケット一般受付中。

■アニメ『日本三國』 ©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会 配信情報

2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信

2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始 放送情報

2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始 TOKYO MX ：4月6日より毎週月曜24:00〜

ＢＳ日テレ ：4月6日より毎週月曜24:00〜

テレビ愛知 ：4月6日より毎週月曜25:30〜

読売テレビ ：4月6日より毎週月曜26:29〜

仙台放送 ：4月6日より毎週月曜25:20〜

富山テレビ ：4月7日より毎週火曜25:20〜

石川テレビ ：4月7日より毎週火曜25:15〜

テレビ愛媛 ：4月7日より毎週火曜25:20〜

テレビ熊本 ：4月8日より毎週水曜25:45〜

テレビ大分 ：4月8日より毎週水曜25:54〜

さくらんぼテレビ ：4月13日より毎週月曜24:45〜

鹿児島テレビ ：4月14日より 毎週火曜25:25〜

岩手めんこいテレビ ：4月16日より毎週木曜25:15〜 AT-X：4月7日より毎週火曜20：30〜

※リピート放送 毎週木曜8：30〜 / 毎週月曜14：30〜

アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00〜

※リピート放送 毎週日曜9：00〜 ▼追加放送局情報

秋田放送 ：4月7日より毎週火曜25:24〜

新潟放送 ：4月7日より毎週火曜25:30〜

静岡放送 ：4月7日より毎週火曜26:00〜

テレビ山口 ：4月7日より毎週火曜26:00〜

福井テレビ ：4月8日より毎週水曜24:45〜

北海道放送 ：4月9日より毎週木曜24:56〜（※初回放送のみ26:28〜）

長野放送 ：4月9日より毎週木曜25:20〜

RSK山陽放送 ：4月9日より毎週木曜26:55〜（※初回放送のみ26:58〜）

福島放送 ：4月14日より毎週火曜25:20〜（※初回放送のみ25:26〜）

長崎文化放送 ：４月17日より毎週金曜25:45〜

とちぎテレビ ：4月17日より毎週金曜23:00〜 ■イントロダクション

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、

文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。 しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、

豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。 後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

■「キャリーバッグ」

2026年3月11日(水) Digital Release

https://leina.lnk.to/Carrybag

■＜Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”＞

2026年3月26日(木) 福岡 DRUM LOGOS

2026年3月28日(土) 愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO

2026年4月16日(木) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO)

2026年4月19日(日) 大阪 なんばHatch

2026年5月2日（土）三創生活園區 CLAPPER STUDIO

2026年5月16日（土）／5月17日（日）YES24 WANDERLOCH HALL チケット一般発売中

https://lit.link/leinalivetour20242025ticketinfo

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