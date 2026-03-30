Leina、4月アニメ『日本三國』EDテーマに新曲「誓い」を書き下ろし
Leinaの新曲「誓い」が、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマに決定した。
Leinaがアニメの主題歌を担当するのは今回が初となる。このアニメのために書き下ろされた楽曲「誓い」が4月7日に配信リリースされることも決定し、配信ジャケットも公開された。
『日本三國』は小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中（著：松木いっか）の作品。アニメ化にあたってはAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信が決定している。2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTでの地上波先行配信/24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送が開始される。
楽曲「誓い」が使用された第3弾予告が公開となっているので、ぜひチェックしてほしい。
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■Leina コメント
「日本三國」のエンディング・テーマとして「誓い」を書き下ろしさせていただきました。Leinaです。キャラクターそれぞれの背景や想い、信じる正義に心を動かされ、その“信念”や“誓い”を私なりに大切に描きました。どんな時も安らかな息を奏でる未来を信じ、その世界をつくる一人として生きていく、そんな自身の誓いと願いを込めています。
「日本三國」と「誓い」をどうかよろしくお願いいたします！
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Leinaは3月より東名阪福を回る全国ツアー＜Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”＞も開催中だ。こちらは現在チケット一般受付中。
■アニメ『日本三國』
配信情報
2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信
2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始
放送情報
2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始
TOKYO MX ：4月6日より毎週月曜24:00〜
ＢＳ日テレ ：4月6日より毎週月曜24:00〜
テレビ愛知 ：4月6日より毎週月曜25:30〜
読売テレビ ：4月6日より毎週月曜26:29〜
仙台放送 ：4月6日より毎週月曜25:20〜
富山テレビ ：4月7日より毎週火曜25:20〜
石川テレビ ：4月7日より毎週火曜25:15〜
テレビ愛媛 ：4月7日より毎週火曜25:20〜
テレビ熊本 ：4月8日より毎週水曜25:45〜
テレビ大分 ：4月8日より毎週水曜25:54〜
さくらんぼテレビ ：4月13日より毎週月曜24:45〜
鹿児島テレビ ：4月14日より 毎週火曜25:25〜
岩手めんこいテレビ ：4月16日より毎週木曜25:15〜
AT-X：4月7日より毎週火曜20：30〜
※リピート放送 毎週木曜8：30〜 / 毎週月曜14：30〜
アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00〜
※リピート放送 毎週日曜9：00〜
▼追加放送局情報
秋田放送 ：4月7日より毎週火曜25:24〜
新潟放送 ：4月7日より毎週火曜25:30〜
静岡放送 ：4月7日より毎週火曜26:00〜
テレビ山口 ：4月7日より毎週火曜26:00〜
福井テレビ ：4月8日より毎週水曜24:45〜
北海道放送 ：4月9日より毎週木曜24:56〜（※初回放送のみ26:28〜）
長野放送 ：4月9日より毎週木曜25:20〜
RSK山陽放送 ：4月9日より毎週木曜26:55〜（※初回放送のみ26:58〜）
福島放送 ：4月14日より毎週火曜25:20〜（※初回放送のみ25:26〜）
長崎文化放送 ：４月17日より毎週金曜25:45〜
とちぎテレビ ：4月17日より毎週金曜23:00〜
■イントロダクション
核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、
文明が崩壊した近未来の日本。
国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。
しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、
豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。
後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！
■「キャリーバッグ」
2026年3月11日(水) Digital Release
https://leina.lnk.to/Carrybag
■＜Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”＞
2026年3月26日(木) 福岡 DRUM LOGOS
2026年3月28日(土) 愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO
2026年4月16日(木) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO)
2026年4月19日(日) 大阪 なんばHatch
2026年5月2日（土）三創生活園區 CLAPPER STUDIO
2026年5月16日（土）／5月17日（日）YES24 WANDERLOCH HALL
チケット一般発売中
https://lit.link/leinalivetour20242025ticketinfo
関連リンク
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