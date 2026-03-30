ジャン・ヤマン主演『サンドカン ー英雄の目覚めー』5.2よりHuluで全話独占配信 メインビジュアル＆予告解禁
トルコ出身の国際的スター、ジャン・ヤマンが主演を務める『サンドカン ー英雄の目覚めー』が5月2日より動画配信サービスHuluにて全話独占配信されることが決定。日本版メインビジュアルと予告が解禁された。
【動画】ジャン・ヤマン主演『サンドカン ー英雄の目覚めー』予告編
全世界で熱狂的な支持を集める壮大なアクション・アドベンチャーTVドラマシリーズ『Sandokan』（原題）。イタリア人作家エミリオ・サルガリの同名小説シリーズをテレビシリーズ化した海賊冒険活劇となる本作は、かつて映画『サンドカン総攻撃』（1963年、イタリア）として映像化、そして、1976年にテレビシリーズ化され85ヵ国以上で大ヒットし、一大ムーブメントを起こした。
そして、50年の時を越えて再び映像化された“現代版”とも言うべき本作が、邦題『サンドカン ー英雄の目覚めー』として、動画配信サービスHuluで5月2日より全話独占配信することが決定。シーズン1の全8エピソードが一挙配信される。
今作で主演を務めるのは、トルコ出身の国際的スター、ジャン。世界的会計事務所の一員だった知性と男らしいフィジカルを併せ持ち、ワイルドな色気の中にも知性を感じさせる見た目と、繊細な演技力でヨーロッパを中心にカルト的な人気を獲得している。
そんな彼が演じるサンドカンは、家族と仲間の自由を守るために英国植民地勢力と戦い、抗い続ける海賊のリーダーであり、生き残るための戦い方と大切なものを守る術も身につけている不屈の戦士。縄張りとする海域で日々大胆な襲撃を繰り返す中、ラブアンの英国領事の娘・マリアンヌとの出会いがサンドカンの運命を大きく変えていくことに。
階級や立場の違う禁断のロマンス、戦士としての心と恋愛に揺れるサンドカンが一人の人間としても大きな選択を迫られながら、やがて英雄へと成長していく姿が描かれる。また、ジャンの肉体美が随所に溢れ出る本格アクションをはじめ、緻密に描かれた歴史背景、そして美しく雄大な撮影ロケーション、衣装・美術・音楽への徹底したこだわりが、視覚的にも圧倒的な世界観を作り出している。
配信決定に合わせて解禁された日本版メインビジュアルでは、サンドカンが壮大な海を背に振り向く姿、そして彼を取り巻く愛と運命の物語を象徴するキャラクターたちの姿が印象的に描かれている。同じく解禁となった日本版予告映像では、ジャン演じるサンドカンが戦い、愛し、そして運命を超えて英雄へと至るまでの軌跡を、海洋アクションとドラマチックなシーンを通じて圧倒的な迫力で表現。海賊として生きる彼の激動の物語と、その先に待つ愛と英雄の運命を想起させる映像だ。
本気で戦い、本気で愛し、本気で仲間や家族を救うサンドカン。強くて美しい“圧強め”なニューヒーローを演じるジャンの魅力を余すことなく堪能できるドラマシリーズとなっている。
ジャンをはじめとした豪華俳優陣が主要キャストとして名を連ねる今作。映画『ローワン・アトキンソンのヒトvsアカチャン』にも出演した“新星”アラナ・ブロアがイギリス領事の娘・マリアンヌ役を演じる。さらに、『トゥモロー・ワールド』や、一世を風靡した「ゴシップガール」に出演したエド・ウェストウィックが、サンドカンとマリアンヌの前に立ちはだかる伝説の海賊ハンター・ブルック卿に扮する。
また、『メディチ』『Black Out』『嘘にまみれた大人たち』などで知られるイタリア人俳優アレッサンドロ・プレツィオージのほか、『THE LAST OF US』 『フォー・ウェディング』、『スライディング・ドア』などに出演し、映画『ハムナプトラ』シリーズで印象的な役どころを演じたジョン・ハナーなど、日本でも馴染みのある俳優陣が作品を彩る。
『サンドカン ー英雄の目覚めー』は、5月2日よりHuluにて独占配信。
【動画】ジャン・ヤマン主演『サンドカン ー英雄の目覚めー』予告編
全世界で熱狂的な支持を集める壮大なアクション・アドベンチャーTVドラマシリーズ『Sandokan』（原題）。イタリア人作家エミリオ・サルガリの同名小説シリーズをテレビシリーズ化した海賊冒険活劇となる本作は、かつて映画『サンドカン総攻撃』（1963年、イタリア）として映像化、そして、1976年にテレビシリーズ化され85ヵ国以上で大ヒットし、一大ムーブメントを起こした。
今作で主演を務めるのは、トルコ出身の国際的スター、ジャン。世界的会計事務所の一員だった知性と男らしいフィジカルを併せ持ち、ワイルドな色気の中にも知性を感じさせる見た目と、繊細な演技力でヨーロッパを中心にカルト的な人気を獲得している。
そんな彼が演じるサンドカンは、家族と仲間の自由を守るために英国植民地勢力と戦い、抗い続ける海賊のリーダーであり、生き残るための戦い方と大切なものを守る術も身につけている不屈の戦士。縄張りとする海域で日々大胆な襲撃を繰り返す中、ラブアンの英国領事の娘・マリアンヌとの出会いがサンドカンの運命を大きく変えていくことに。
階級や立場の違う禁断のロマンス、戦士としての心と恋愛に揺れるサンドカンが一人の人間としても大きな選択を迫られながら、やがて英雄へと成長していく姿が描かれる。また、ジャンの肉体美が随所に溢れ出る本格アクションをはじめ、緻密に描かれた歴史背景、そして美しく雄大な撮影ロケーション、衣装・美術・音楽への徹底したこだわりが、視覚的にも圧倒的な世界観を作り出している。
配信決定に合わせて解禁された日本版メインビジュアルでは、サンドカンが壮大な海を背に振り向く姿、そして彼を取り巻く愛と運命の物語を象徴するキャラクターたちの姿が印象的に描かれている。同じく解禁となった日本版予告映像では、ジャン演じるサンドカンが戦い、愛し、そして運命を超えて英雄へと至るまでの軌跡を、海洋アクションとドラマチックなシーンを通じて圧倒的な迫力で表現。海賊として生きる彼の激動の物語と、その先に待つ愛と英雄の運命を想起させる映像だ。
本気で戦い、本気で愛し、本気で仲間や家族を救うサンドカン。強くて美しい“圧強め”なニューヒーローを演じるジャンの魅力を余すことなく堪能できるドラマシリーズとなっている。
ジャンをはじめとした豪華俳優陣が主要キャストとして名を連ねる今作。映画『ローワン・アトキンソンのヒトvsアカチャン』にも出演した“新星”アラナ・ブロアがイギリス領事の娘・マリアンヌ役を演じる。さらに、『トゥモロー・ワールド』や、一世を風靡した「ゴシップガール」に出演したエド・ウェストウィックが、サンドカンとマリアンヌの前に立ちはだかる伝説の海賊ハンター・ブルック卿に扮する。
また、『メディチ』『Black Out』『嘘にまみれた大人たち』などで知られるイタリア人俳優アレッサンドロ・プレツィオージのほか、『THE LAST OF US』 『フォー・ウェディング』、『スライディング・ドア』などに出演し、映画『ハムナプトラ』シリーズで印象的な役どころを演じたジョン・ハナーなど、日本でも馴染みのある俳優陣が作品を彩る。
『サンドカン ー英雄の目覚めー』は、5月2日よりHuluにて独占配信。