小出恵介、『多すぎる恋と殺人』出演決定！ 主演・森カンナの恋人の1人に
小出恵介が、4月6日スタートの森カンナ主演ドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系／毎週月曜24時24分）に出演することが決定。森演じる刑事・真奈美の50人いる恋人（マイラブ）の1人を演じる。
【写真】小出恵介が森カンナをバックハグ 場面カットも公開
大人の女性をターゲットにした「ドラマDEEP」第1弾となる本作は、自由に生きる“奔放刑事”の数々の恋と別れを描く、超刺激的なラブ×コメディー×サスペンス。
主人公・谷崎真奈美（森カンナ）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠、筋肉枠、枯れオジ枠、真面目枠、後輩枠、ドS枠など、さまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美は、自身に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
森カンナが主人公・谷崎真奈美役、西垣匠が後輩刑事・黒岩壮馬役を演じる。そのほか、真奈美の警察学校からの同期で親友・豊橋依織役を大沢あかね、捜査一課の刑事・清住五郎役を星田英利、警視庁捜査一課の管理官・高峰綾乃役を桜井玲香、真奈美の元警察の同僚で元夫の私立探偵・桐生徹役を青柳翔、鑑識課・小野由利子役を堀内敬子が務める。
さらに、真奈美のマイラブの1人でチャラ枠・縣智也役に増子敦貴（GENIC）、智也の関係者・須藤美貴役に工藤遥、真奈美のマイラブの1人で枯れオジ枠の大学教員・井口一郎役に遠山俊也、井口の勤める大学の学生で、真奈美に若者枠候補として興味を持たれる茅野康介役に石川雷蔵。
この度、小出恵介の出演が決定。真奈美の50人いる恋人（マイラブ）の1人で元暴力団員の江本健役を演じる。依織（大沢）に逮捕されたことがある江本は、服役を6年前に終え、今は足を洗っている。
小出は、自身が演じる江本について「真奈美の囚われない価値観に惚れこみ、怪しさを見せながらも、一途に彼女をサポートしていく役柄です」と説明し、「自由な設定の脚本に輪をかけ、監督もとても自由な発想で演出をされており、毎シーン、ワクワク且つヒリヒリしながら臨む事ができました」と語っている。
ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』は、日本テレビ系にて4月6日より毎週月曜24時24分放送。
※小出恵介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小出恵介（江本健役）
ドラマ「多すぎる恋と殺人」、マイラブの1人“アウトロー枠”改め“まっすぐ枠”を拝命する江本健役を演じさせていただきました。江本は、森カンナさん演じる主人公、真奈美の囚われない価値観に惚れこみ、怪しさを見せながらも、一途に彼女をサポートしていく役柄です。
先日、私が登場する“ある”シーンを、約1週間ほどかけて泊まり込みで撮影しましたが、これはドラマDEEPの文字通り「deep seriesになる！」と確信致しました。また、その自由な設定の脚本に輪をかけ、監督もとても自由な発想で演出をされており、毎シーン、ワクワク且つヒリヒリしながら臨む事ができました。現場では、そんな皆さんが取り囲む自由なエネルギーに引けを取らぬよう、楽しく演じられたらと思います！
【写真】小出恵介が森カンナをバックハグ 場面カットも公開
大人の女性をターゲットにした「ドラマDEEP」第1弾となる本作は、自由に生きる“奔放刑事”の数々の恋と別れを描く、超刺激的なラブ×コメディー×サスペンス。
主人公・谷崎真奈美（森カンナ）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠、筋肉枠、枯れオジ枠、真面目枠、後輩枠、ドS枠など、さまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美は、自身に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
さらに、真奈美のマイラブの1人でチャラ枠・縣智也役に増子敦貴（GENIC）、智也の関係者・須藤美貴役に工藤遥、真奈美のマイラブの1人で枯れオジ枠の大学教員・井口一郎役に遠山俊也、井口の勤める大学の学生で、真奈美に若者枠候補として興味を持たれる茅野康介役に石川雷蔵。
この度、小出恵介の出演が決定。真奈美の50人いる恋人（マイラブ）の1人で元暴力団員の江本健役を演じる。依織（大沢）に逮捕されたことがある江本は、服役を6年前に終え、今は足を洗っている。
小出は、自身が演じる江本について「真奈美の囚われない価値観に惚れこみ、怪しさを見せながらも、一途に彼女をサポートしていく役柄です」と説明し、「自由な設定の脚本に輪をかけ、監督もとても自由な発想で演出をされており、毎シーン、ワクワク且つヒリヒリしながら臨む事ができました」と語っている。
ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』は、日本テレビ系にて4月6日より毎週月曜24時24分放送。
※小出恵介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小出恵介（江本健役）
ドラマ「多すぎる恋と殺人」、マイラブの1人“アウトロー枠”改め“まっすぐ枠”を拝命する江本健役を演じさせていただきました。江本は、森カンナさん演じる主人公、真奈美の囚われない価値観に惚れこみ、怪しさを見せながらも、一途に彼女をサポートしていく役柄です。
先日、私が登場する“ある”シーンを、約1週間ほどかけて泊まり込みで撮影しましたが、これはドラマDEEPの文字通り「deep seriesになる！」と確信致しました。また、その自由な設定の脚本に輪をかけ、監督もとても自由な発想で演出をされており、毎シーン、ワクワク且つヒリヒリしながら臨む事ができました。現場では、そんな皆さんが取り囲む自由なエネルギーに引けを取らぬよう、楽しく演じられたらと思います！