『メイドインアビス』劇場シリーズ【第1部】10.23公開決定！ 劇場版総集編が前後編でリバイバル上映へ
つくしあきひとの人気漫画が原作の劇場シリーズ【第1部】となる『メイドインアビス 目覚める神秘』が、10月23日に劇場公開されることが決定し、キービジュアルが解禁された。
【動画】劇場シリーズ【第1部】『メイドインアビス 目覚める神秘』特報映像
原作シリーズ累計発行部数2200万部を突破する『メイドインアビス』。2017年にテレビアニメ第1期、2020年に劇場版『深き魂の黎明』、2022年にテレビアニメ第2期「烈日の黄金郷」が放送された本作のシリーズ続編となる劇場シリーズアニメ化。
【第1部】となる本作のキービジュアルには、リコ・レグ・ナナチ・ファプタの姿が描かれているほか、陰にクラヴァリの姿も描かれている。
さらに、『劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅立ちの夜明け』と『劇場版総集編メイドインアビス【後編】放浪する黄昏』が、2週間限定でリバイバル上映されることが決定。入場者プレゼントに「つくしあきひと描きおろしミニ色紙」が復活することも決まった。
『劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅立ちの夜明け』は5月22日〜6月4日、『劇場版総集編メイドインアビス【後編】放浪する黄昏』は5月29日〜6月11日上映。
なお、劇場版『深き魂の黎明』、テレビアニメ第2期「烈日の黄金郷」の一挙上映も今後予定しているという。
また、メイドインアビス初となるスマートフォンアプリゲーム「メイドインアビス〜度し難い不思議な旅〜」の事前登録が3月28日より開始となった。
本作はアビスの魅力に惹きつけられた探窟家となってアビスの底を目指すローグライクRPG。ゲーム情報やリリース情報に関してはゲーム公式Xで配信していく。
劇場シリーズ【第1部】『メイドインアビス 目覚める神秘』は、10月23日公開。
【動画】劇場シリーズ【第1部】『メイドインアビス 目覚める神秘』特報映像
原作シリーズ累計発行部数2200万部を突破する『メイドインアビス』。2017年にテレビアニメ第1期、2020年に劇場版『深き魂の黎明』、2022年にテレビアニメ第2期「烈日の黄金郷」が放送された本作のシリーズ続編となる劇場シリーズアニメ化。
さらに、『劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅立ちの夜明け』と『劇場版総集編メイドインアビス【後編】放浪する黄昏』が、2週間限定でリバイバル上映されることが決定。入場者プレゼントに「つくしあきひと描きおろしミニ色紙」が復活することも決まった。
『劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅立ちの夜明け』は5月22日〜6月4日、『劇場版総集編メイドインアビス【後編】放浪する黄昏』は5月29日〜6月11日上映。
なお、劇場版『深き魂の黎明』、テレビアニメ第2期「烈日の黄金郷」の一挙上映も今後予定しているという。
また、メイドインアビス初となるスマートフォンアプリゲーム「メイドインアビス〜度し難い不思議な旅〜」の事前登録が3月28日より開始となった。
本作はアビスの魅力に惹きつけられた探窟家となってアビスの底を目指すローグライクRPG。ゲーム情報やリリース情報に関してはゲーム公式Xで配信していく。
劇場シリーズ【第1部】『メイドインアビス 目覚める神秘』は、10月23日公開。