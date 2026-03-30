2026年7月18日（土）・19日（日）に北海道・いわみざわ公園にて開催する野外音楽フェス＜JOIN ALIVE 2026＞の第2弾出演アーティストが発表された。

今回は初登場となるELLEGARDEN、GENERATIONS、森高千里をはじめ、昨年大トリを飾ったスキマスイッチ、C&K、竹原ピストル、優里、BUCK∞TICK、秦 基博、CUTIE STREETといった33組（初登場10組含む）が追加となった。

チケットは3月31日（火）12:00よりオフィシャル最速抽選受付がスタート。こちらは通し入場券が定価より1,000円安く購入できる特典付きとなっている。

■＜JOIN ALIVE 2026＞

日時：2026年7月18日（土）19日（日）

開場 9:30 / 開演 11:00 / 終演 21:00予定 ※雨天決行

場所：いわみざわ公園〈野外音楽堂キタオン＆北海道グリーンランド遊園地〉

料金：通し入場券 \27,000 / 18日入場券・19日入場券 各 \14,500

◆＜JOIN ALIVE 2026＞オフィシャルサイト