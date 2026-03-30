映画『チェイサーゲームW』菅井友香＆中村ゆりかがお互いの意外な一面明かす
映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』の完成報告プレミアムイベントが28日に開催され、ダブル主演の菅井友香、中村ゆりか、太田勇監督が登壇した。
【写真】菅井友香ソロカットギャラリー 中村ゆりかとともに客席を練り歩きながら登場！
この日は、本作のオリジナルTシャツにスカーフを合わせたおそろいのコーディネートで登場した菅井と中村。
Tシャツについて中村は「デザインがかわいくてテンションが上がっています」と語り、菅井も「これからの季節にぴったりな色合いだなって。『チェイサーゲームW 水魚の交わり』ってことで、みずみずしさもあってお気に入りです」と推しポイントを明かした。
会場では、イベント限定の本予告映像と主題歌映像が初披露。上映後、中村は「初めて見ました。2人の日々がフラッシュバックした感じで、感動しました」としみじみ。菅井も「夏ごろ撮影していたんですが、その時の空気感、香りがよみがえってきて『いい映画』って思いました。すてきに仕上げていただけたなと思って、うれしかったです」と撮影時の記憶を重ねながら喜んだ。
続いて、映画化が決まったときの思いを聞かれ、菅井は「シーズン2もうれしかったのに、映画化するって聞いたときは本当にうれしかった」、中村は「2人が未来に歩んでいく姿を映画で表現することができて、本当にうれしかったです」とコメント。
太田監督は、ドラマシリーズの映画化について「ドラマを始めるとき『将来、映画になったらいいよね』って夢物語みたいに話すんですが、絶対にならないんです」と率直に切り出しつつ、「だから、映画になって本当にうれしい。こんなことあるんだって」と感慨深げにコメントした。
映画版ならではの変化について、中村は「前作は、冬雨（中村）がライバルの出現で樹（菅井）に対して余裕がなくて、嫉妬したり、感情の揺れが激しかった」とドラマシリーズを振り返りつつ、「映画では2人が家族になって、お家の中での日常の生活がリアルに描かれている」と説明。さらに「登場人物も新しく加わったり、月ちゃんが成長したりなど形が変わっている部分もあるので、楽しんで見ていただけるかなって思います」と見どころを紹介。一方で「冬雨はさっぱりしていて、大ざっぱで、この映画では若干面倒くさがりの部分もあるんですが、そこを樹が思考を巡らせて『こうしなさい』ってお母さんみたいな一面もある」と笑いを交えて話し、2人の関係性の深まりもアピールした。
菅井は「ドラマシリーズは恋愛模様、恋心が描かれていたって思うんですが、家族になったので映画では家族愛が描かれています。より深く楽しんでいただけるかなって思いました」とコメント。樹についても「さらに心の中で抱えるものが増えている気がして、年齢重ねたことでの心の変化、月ちゃんを育てる責任、冬雨ちゃんのことは大好きだけど、人生における夢への悩みとかいろいろ抱えている」と丁寧に掘り下げ、「でも、現場の空気感は変わらず、ゆりかちゃんがいつも一緒にいてくれたから、乗り越えられました。ありがとうございます」と中村への感謝を伝えた。
ファンから事前に募集した質問に答えるコーナーでは、撮影中の裏話を披露。中村は「結構暑かったので自然に汗が垂れてきて、リアルな汗で撮っていたりもしていましたね」と撮影の臨場感を説明。菅井は、樹の体の変化を表現するために細かく作り込んでいたと話し「樹は30代後半になって、プレ更年期。自律神経のバランスが崩れて、感情の起伏が激しくなっちゃう。強く言いたくないのに言ってしまって、その自分が嫌でっていう感情もあった。その表現のために汗はしっかり入れたり、腰が痛かったり、細かいところまで作り込んでもらった」と明かした。
中村も、そうした菅井の役作りに「『女性に理解してもらえるような悩みを、リアルに表現するように』って役に向き合っているのを見ていたので、そこは共感してくれるんじゃないかなって思いました」と寄り添った。
続いて「私しか知らないゆっかーゆりかちゃんを教えて」という質問に、菅井は中村について「ものまねが上手」と即答。「スティッチが上手で、横になっているシーンで隣から変な声が聞こえてきたと思ったらすごく上手なんです」と暴露し、中村は「隠してるのに！」と照れ笑い。
対する中村は、菅井について「長く一緒にいると、ふとした気の緩む表情、ひと息つくため息も愛おしいって思うようになった」と、その存在を慈しむように話した。さらに「メイクルームでしか見せないほっとつく瞬間がすてきだなって。プロ意識があるってすごく感じました」と菅井の魅力を伝え、菅井も「3回目だからこそ、心を許して。メイクルームだけの空気感があって、メイクさん含めておしゃべりする時間はリフレッシュになっていましたね」と応じた。
関係性の変化については、中村が「初めの頃は気を使うこともありましたが、今はいい意味でまったく気を使わない。相手に心を許して、身を委ねている感じが、個人的にリラックスできる存在」と語り、「ゆっかーのおかげだなって！」と笑顔を見せた。
菅井も中村について「最初からすてきだった。現場では監督にアイデアを出してくれたりしていて、現場の取り組み方を見せてもらっていたから、そういった面でもゆりかさんと一緒でよかった」と信頼を寄せつつ、「3年一緒にいて、話し方が前と変わったなって思いました。事前にノートにバーって書いている姿を見たりもしました。最初は知らない部分でしたね」と最近知った中村の一面に触れた。
これに対し中村は「こっそり用意しちゃう性格なのかな。ちょっと恥ずかしいんですが、今はイベントでファンの方がいてくれて、マイホームって感じだからいっか」と笑った。さらに、いつの間にか同じものを持っていたというエピソードも。菅井は「ペンケースがまったく一緒」と明かし、「意図せずおそろいが増えていっていて、うれしいです」と声を弾ませた。
後半では、中村による歌唱パフォーマンスも。「L.o.v.e」「私のType」に続き、映画版主題歌「Aishiteru」を初披露。歌い終えた後に菅井と中村がハグを交わし、観客からは大きな歓声が上がった。
歌唱後、菅井は「こんな特等席で見せていただいてありがとうございます。とても感動しました。ペンライトで皆さんもキラキラしていて、一つになれているなと思ってうれしかったです」と感激。中村も「『Aishiteru』は初めて披露したので、緊張しました。皆さんの反応を楽しみに今日まで準備してきたので、気に入ってもらえるとうれしいです」と、率直な思いを伝えた。
最後に、菅井は観客に感謝を述べ「映画は皆さんのおかげで実現できた。2人の未来が描かれていて、いろいろな思いを持ちながら解決していくお話になっています。少しでも共感、わかると思っていただけたらうれしいです」とメッセージを。中村も「ドラマシーズン2をやって、映画も実現できたのは、皆さんが温かく応援してくれていたから」とし、「引き続き、愛してくれるとうれしいです」と呼びかけました。
そして、イベントの締めくくりに、中村は「この作品が生きる希望につながったり、少しでもパワーにつながったらうれしいです」と口にし、菅井も「この作品を通して、人生でなかなかできない経験をさせていただいて幸せだなって感じました。つらいなと思っても、この世界に帰ってきていただいて、それが皆さんの背中を押すことができたらうれしいです」と作品への深い愛情をにじませた。
映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』は、5月15日全国公開。
【写真】菅井友香ソロカットギャラリー 中村ゆりかとともに客席を練り歩きながら登場！
この日は、本作のオリジナルTシャツにスカーフを合わせたおそろいのコーディネートで登場した菅井と中村。
Tシャツについて中村は「デザインがかわいくてテンションが上がっています」と語り、菅井も「これからの季節にぴったりな色合いだなって。『チェイサーゲームW 水魚の交わり』ってことで、みずみずしさもあってお気に入りです」と推しポイントを明かした。
続いて、映画化が決まったときの思いを聞かれ、菅井は「シーズン2もうれしかったのに、映画化するって聞いたときは本当にうれしかった」、中村は「2人が未来に歩んでいく姿を映画で表現することができて、本当にうれしかったです」とコメント。
太田監督は、ドラマシリーズの映画化について「ドラマを始めるとき『将来、映画になったらいいよね』って夢物語みたいに話すんですが、絶対にならないんです」と率直に切り出しつつ、「だから、映画になって本当にうれしい。こんなことあるんだって」と感慨深げにコメントした。
映画版ならではの変化について、中村は「前作は、冬雨（中村）がライバルの出現で樹（菅井）に対して余裕がなくて、嫉妬したり、感情の揺れが激しかった」とドラマシリーズを振り返りつつ、「映画では2人が家族になって、お家の中での日常の生活がリアルに描かれている」と説明。さらに「登場人物も新しく加わったり、月ちゃんが成長したりなど形が変わっている部分もあるので、楽しんで見ていただけるかなって思います」と見どころを紹介。一方で「冬雨はさっぱりしていて、大ざっぱで、この映画では若干面倒くさがりの部分もあるんですが、そこを樹が思考を巡らせて『こうしなさい』ってお母さんみたいな一面もある」と笑いを交えて話し、2人の関係性の深まりもアピールした。
菅井は「ドラマシリーズは恋愛模様、恋心が描かれていたって思うんですが、家族になったので映画では家族愛が描かれています。より深く楽しんでいただけるかなって思いました」とコメント。樹についても「さらに心の中で抱えるものが増えている気がして、年齢重ねたことでの心の変化、月ちゃんを育てる責任、冬雨ちゃんのことは大好きだけど、人生における夢への悩みとかいろいろ抱えている」と丁寧に掘り下げ、「でも、現場の空気感は変わらず、ゆりかちゃんがいつも一緒にいてくれたから、乗り越えられました。ありがとうございます」と中村への感謝を伝えた。
ファンから事前に募集した質問に答えるコーナーでは、撮影中の裏話を披露。中村は「結構暑かったので自然に汗が垂れてきて、リアルな汗で撮っていたりもしていましたね」と撮影の臨場感を説明。菅井は、樹の体の変化を表現するために細かく作り込んでいたと話し「樹は30代後半になって、プレ更年期。自律神経のバランスが崩れて、感情の起伏が激しくなっちゃう。強く言いたくないのに言ってしまって、その自分が嫌でっていう感情もあった。その表現のために汗はしっかり入れたり、腰が痛かったり、細かいところまで作り込んでもらった」と明かした。
中村も、そうした菅井の役作りに「『女性に理解してもらえるような悩みを、リアルに表現するように』って役に向き合っているのを見ていたので、そこは共感してくれるんじゃないかなって思いました」と寄り添った。
続いて「私しか知らないゆっかーゆりかちゃんを教えて」という質問に、菅井は中村について「ものまねが上手」と即答。「スティッチが上手で、横になっているシーンで隣から変な声が聞こえてきたと思ったらすごく上手なんです」と暴露し、中村は「隠してるのに！」と照れ笑い。
対する中村は、菅井について「長く一緒にいると、ふとした気の緩む表情、ひと息つくため息も愛おしいって思うようになった」と、その存在を慈しむように話した。さらに「メイクルームでしか見せないほっとつく瞬間がすてきだなって。プロ意識があるってすごく感じました」と菅井の魅力を伝え、菅井も「3回目だからこそ、心を許して。メイクルームだけの空気感があって、メイクさん含めておしゃべりする時間はリフレッシュになっていましたね」と応じた。
関係性の変化については、中村が「初めの頃は気を使うこともありましたが、今はいい意味でまったく気を使わない。相手に心を許して、身を委ねている感じが、個人的にリラックスできる存在」と語り、「ゆっかーのおかげだなって！」と笑顔を見せた。
菅井も中村について「最初からすてきだった。現場では監督にアイデアを出してくれたりしていて、現場の取り組み方を見せてもらっていたから、そういった面でもゆりかさんと一緒でよかった」と信頼を寄せつつ、「3年一緒にいて、話し方が前と変わったなって思いました。事前にノートにバーって書いている姿を見たりもしました。最初は知らない部分でしたね」と最近知った中村の一面に触れた。
これに対し中村は「こっそり用意しちゃう性格なのかな。ちょっと恥ずかしいんですが、今はイベントでファンの方がいてくれて、マイホームって感じだからいっか」と笑った。さらに、いつの間にか同じものを持っていたというエピソードも。菅井は「ペンケースがまったく一緒」と明かし、「意図せずおそろいが増えていっていて、うれしいです」と声を弾ませた。
後半では、中村による歌唱パフォーマンスも。「L.o.v.e」「私のType」に続き、映画版主題歌「Aishiteru」を初披露。歌い終えた後に菅井と中村がハグを交わし、観客からは大きな歓声が上がった。
歌唱後、菅井は「こんな特等席で見せていただいてありがとうございます。とても感動しました。ペンライトで皆さんもキラキラしていて、一つになれているなと思ってうれしかったです」と感激。中村も「『Aishiteru』は初めて披露したので、緊張しました。皆さんの反応を楽しみに今日まで準備してきたので、気に入ってもらえるとうれしいです」と、率直な思いを伝えた。
最後に、菅井は観客に感謝を述べ「映画は皆さんのおかげで実現できた。2人の未来が描かれていて、いろいろな思いを持ちながら解決していくお話になっています。少しでも共感、わかると思っていただけたらうれしいです」とメッセージを。中村も「ドラマシーズン2をやって、映画も実現できたのは、皆さんが温かく応援してくれていたから」とし、「引き続き、愛してくれるとうれしいです」と呼びかけました。
そして、イベントの締めくくりに、中村は「この作品が生きる希望につながったり、少しでもパワーにつながったらうれしいです」と口にし、菅井も「この作品を通して、人生でなかなかできない経験をさせていただいて幸せだなって感じました。つらいなと思っても、この世界に帰ってきていただいて、それが皆さんの背中を押すことができたらうれしいです」と作品への深い愛情をにじませた。
映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』は、5月15日全国公開。