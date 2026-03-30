米沢市で3月27日、住宅などあわせて4棟が焼け、火元の住宅から1人の遺体が見つかった火事で、遺体が見つかった1階茶の間付近の燃え方が特に激しく、火元とみられることが分かりました。



この火事は、27日午後5時50分ごろ、米沢市城南2丁目の中村悦子さんの住宅から出火したものです。この火事で中村さんの住まいと東側に隣接する住宅のあわせて2棟が全焼したほか、周辺の倉庫やアパートの一部のあわせて4棟が焼けました。1階の茶の間から身元不明の1人の遺体が見つかっていて、中村さんとは現在も連絡がとれなくなっています。この火事について、遺体が見つかった1階茶の間付近の燃え方が特に激しく、火元とみられることが新たに分かりました。





近隣住民「友人宅にいて火が出ていると言っていたから隣じゃん隣じゃんってなって急いで出てきた サンダルがあったので友人の借りた」近隣住民「おばあちゃんは80 90 90過ぎているかな 家にいたとは前に聞いた」また、警察と消防が28日に行った実況見分の結果、茶の間から備え付けの石油ストーブと電気ストーブが見つかったということです。警察などによりますと、中村さんは90代で、60代の長男と2人で暮らしていましたが、出火当時、長男は外出中でした。警察で引き続き、遺体の身元や出火原因を調べています。