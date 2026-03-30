天童市で30日朝早く、住宅1棟が全焼する火事がありました。この火事でこの家に住む70代の夫婦が顔などにやけどを負い病院に搬送されました。命に別条はありませんでした。



30日午前6時35分ごろ、天童市長岡の浅沼武さん77歳の住まいの1階部分から黒い煙が出ていると近隣住民から119番通報がありました。火は通報からおよそ2時間40分後に消し止められましたが、この火事で浅沼さんの木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、近隣の住宅や小屋あわせて4棟が焼けました。

また、消防によりますと、出火当時、浅沼さんと浅沼さんの妻が顔と両手にやけどを負い病院に搬送されたということです。いずれも命に別条はありませんでした。



近隣住民「下の方から縦に上の方に火が上がっていた。バンバンと音がした。電柱よりも上に火が上がっていた。恐ろしいなと思う」



現場は羽陽学園短期大学から北側の住宅街の一角です。このほか、天童市川原子では30日午前、車両火災があるなど、火事が相次ぎました。警察と消防は31日以降に実況見分を行い詳しい出火原因などを調べる予定です。

