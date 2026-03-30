Official髭男dism

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　Official髭男dismが、ソウル、台北、シンガポール、バンコクにてアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』を開催することが決定した。

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　同ツアーは、8月8日、9日にソウル・KSPO DOME、8月21日にシンガポール・THE STAR THEATRE、8月29日、30日に台北・TAIPEI ARENA、9月6日にバンコク・UOB LIVEにて開催される。Official髭男dismがアジアツアーを開催するのは、2024年12月以来、約2年ぶりとなる。

　昨春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員し、今年4月からは新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催。スタジアムライブ、ホール＆アリーナツアーを経て、さらにスケールアップしたOfficial髭男dismが届けるアジアツアーとなる。

　4月からは新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催予定。

　昨春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する次なるツアーとなる。

■『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』日程
8月8日（土）、9日（日）　ソウル・KSPO DOME
8月21日（金）　シンガポール・The Star Theatre
8月29日（土）、30日（日）　台北・Taipei Arena
9月6日（日）　 バンコク・UOB LIVE