Official髭男dism、2年ぶりアジアツアー開催決定 ソウル、台北、シンガポール、バンコクで公演
Official髭男dismが、ソウル、台北、シンガポール、バンコクにてアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』を開催することが決定した。
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同ツアーは、8月8日、9日にソウル・KSPO DOME、8月21日にシンガポール・THE STAR THEATRE、8月29日、30日に台北・TAIPEI ARENA、9月6日にバンコク・UOB LIVEにて開催される。Official髭男dismがアジアツアーを開催するのは、2024年12月以来、約2年ぶりとなる。
昨春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員し、今年4月からは新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催。スタジアムライブ、ホール＆アリーナツアーを経て、さらにスケールアップしたOfficial髭男dismが届けるアジアツアーとなる。
4月からは新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催予定。
昨春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する次なるツアーとなる。
■『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』日程
8月8日（土）、9日（日） ソウル・KSPO DOME
8月21日（金） シンガポール・The Star Theatre
8月29日（土）、30日（日） 台北・Taipei Arena
9月6日（日） バンコク・UOB LIVE
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同ツアーは、8月8日、9日にソウル・KSPO DOME、8月21日にシンガポール・THE STAR THEATRE、8月29日、30日に台北・TAIPEI ARENA、9月6日にバンコク・UOB LIVEにて開催される。Official髭男dismがアジアツアーを開催するのは、2024年12月以来、約2年ぶりとなる。
4月からは新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催予定。
昨春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する次なるツアーとなる。
■『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』日程
8月8日（土）、9日（日） ソウル・KSPO DOME
8月21日（金） シンガポール・The Star Theatre
8月29日（土）、30日（日） 台北・Taipei Arena
9月6日（日） バンコク・UOB LIVE