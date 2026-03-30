来月6日に始まる春の全国交通安全運動を前に、お笑いコンビの「タイムマシーン3号」とタレントのゆうちゃみさんが、筒井洋樹警視総監と共に事故の防止を呼びかけました。

タイムマシーン3号・関太さん

「自転車に乗るときも交通ルールを守り、ヘルメットを着用して安全に運転しましょう」

きょう、東京・調布市であったイベントに登場したのは、警視庁・交通安全広報大使のタイムマシーン3号・山本浩司さん、関太さんとゆうちゃみさんです。

4月1日から自転車にも反則金を伴う「青切符」が導入されるのを前に、3人は自転車に乗る際に、ながらスマホや傘をさしての運転などをしないよう呼びかけました。青切符の導入後も自転車の交通違反は指導警告が原則ですが、悪質で危険な違反は取り締まりの対象となります。

都内では、今年に入ってからきのうまでに、交通事故で32人が死亡していて、このうち、自転車に乗っていた人は5人、歩行者は18人となっています。

警視庁は「悲惨な事故を1件でも減らすため、自転車に乗る人も歩行者も交通ルールを確認し、ながらスマホや飲酒運転など危険な運転をしないよう徹底してほしい」としています。