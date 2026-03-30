今後の天気（30日午後5時時点）

■西から天気下り坂

低気圧や前線の影響で、30日（月）は九州で広く雨が降っています。このあと夜までには中国・四国でも雨の範囲が広がるでしょう。近畿も夜遅くは傘の出番となりそうです。30日（月）の夜は九州や四国で、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。

また、30日（月）は湿った空気の影響で、東海や関東などでも一部で雨が降っています。このあとも東海では、にわか雨がありそうです。夜桜見物の際は、急な雨への備えをしておくと安心です。

■30日夜は冷え込み弱い

30日（月）の最高気温は、関東から西日本で広く20℃以上まで上がり、日田（大分）27.4℃など、汗ばむ陽気となりました。東京都心も20.7℃で、4月下旬並みでした。

南風の影響で、夜の気温の下がり方は鈍いでしょう。夜遅く（24時にかけて）も九州から関東では15℃を下回らない所が多そうです。

■31日（火）は西日本で非常に激しい雨

31日（火）は低気圧や前線の影響で、全国的に雨となりそうです。西日本は広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるため、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

九州南部は未明にかけて、四国は明け方にかけて、非常に激しい雨の降る所があるでしょう。九州北部や中国・近畿・東海・北陸でも激しい雷雨になる所がありそうです。

西日本、東日本では警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒してください。

■各地で春の嵐に

朝の通勤通学の時間帯は、近畿で雨・風のピークとなりそうです。関東は朝から雨が降ったりやんだりでしょう。南風が強く、横殴りの雨となりそうです。昼以降、西日本では雨が次第にやむ見込みです。一方、東日本は日中いっぱい、東北は夜にかけて雨が続くでしょう。

北海道は晴れ間がありますが、道南や道東では夜から雨の所がありそうです。

強風にも注意が必要です。交通機関にも影響する可能性がありますので、交通情報も最新のものを確認しておくとよさそうです。

31日（火）に予想される最大瞬間風速は以下の通りです。

四国:35メートル

近畿:30メートル

【31日（火）予想最高気温】

雨でも南風が強まるため、最高気温は前日と同じくらいの所が多くなりそうです。東海から西日本では20℃くらいの所が多く、高知は25℃と夏日になる予想です。

予想最高気温は、鳥取・高知・大分・宮崎などで25℃。金沢・大阪・岡山などで23℃となっています。

東京都心は17℃で前日と比べると4℃低い予想です。一日の中での気温差は小さく、朝晩はあまり冷えない見込みです。

■31日（火）の予想最低気温 ※（）内は前日比と季節感

札幌 5℃（＋2 4月下旬）

青森 5℃（＋3 4月下旬）

仙台 8℃（＋3 4月下旬）

新潟 11℃（＋2 5月上旬）

東京都心 15℃（＋3 5月中旬）

名古屋 14℃（±0 5月上旬）

大阪 15℃（±0 5月上旬）

広島 14℃（＋3 5月上旬）

高知 16℃（＋3 5月下旬）

福岡 18℃（＋5 5月下旬）

■31日（火）の予想最高気温 ※（）内は前日比と季節感

札幌 12℃（-1 4月中旬）

青森 11℃（-2 4月上旬）

仙台 14℃（-1 4月上旬）

新潟 16℃（-6 4月中旬）

東京都心 17℃（-4 4月上旬）

名古屋 21℃（-2 4月下旬）

大阪 23℃（-1 5月上旬）

広島 21℃（-2 4月下旬）

高知 25℃（＋2 5月中旬）

福岡 20℃（-4 4月中旬）

【この先はさくらにとって試練の雨が続く…】

31日（火）の雨の後も、本州付近は雨の日が多くなりそうです。

4月スタートの1日（水）は再び西から雨雲が広がり、午後は東日本も広く雨となりそうです。関東では2日(木)の午前中まで雨が残る可能性があります。

西日本では2日(木)、関東では3日(金)がお花見チャンスとなりそうです。

4日（土）・5日（日）は再び西から天気が下り坂となります。西日本では大雨となるおそれもあるため、今後も最新の情報にご注意ください。

気温はこの先1週間、大きな変化がなく、平年より高い傾向が続く見込みです。ただ、西日本では1日（水）、関東では2日（木）頃、一時的に気温が下がりそうです。比較的暖かい日が続く中、急にヒンヤリしますので、服装選びや体調管理にお気をつけください。