スコットランドの守備を一瞬で崩壊させた21歳。抗えない勢いでW杯メンバーに食い込むか【日本代表／現地発】
A代表デビュー戦で、いきなり決勝点をお膳立てした21歳がいる。何か抗えない勢いを感じる。その正体が何かは具体的に説明できない。
現地時間３月28日、ハムデン・パークで開催されたスコットランド代表戦で伊東純也の決勝点をアシストしたのは、塩貝健人。スコットランド・サッカーの聖地で、このアタッカーはさらりと大仕事をやってのけた。
完璧な落としだった。鈴木淳之介のクロスに反応して、「見えていた」伊東に最高のボールをプレゼントする。あのワンタッチで守備の時間を奪い、スコットランドの組織を一瞬で崩壊させた点からも、落としの価値がわかるだろう。
これはひょっとすると、塩貝はワールドカップのメンバーに食い込むのではないか。そんな期待さえ膨らんだ。
「メンバー選考の段階で残り１枠、勢いか経験か、どちらを選びますか」──。昨年12月、森保一監督にそう尋ねると、「分からないですね。でも、同じ実力なら伸びしろがあるほうを選びます」と答えてくれた。
無限の可能性を秘める塩貝。“最後の１枠”に最も近いのはこの男かもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
現地時間３月28日、ハムデン・パークで開催されたスコットランド代表戦で伊東純也の決勝点をアシストしたのは、塩貝健人。スコットランド・サッカーの聖地で、このアタッカーはさらりと大仕事をやってのけた。
完璧な落としだった。鈴木淳之介のクロスに反応して、「見えていた」伊東に最高のボールをプレゼントする。あのワンタッチで守備の時間を奪い、スコットランドの組織を一瞬で崩壊させた点からも、落としの価値がわかるだろう。
「メンバー選考の段階で残り１枠、勢いか経験か、どちらを選びますか」──。昨年12月、森保一監督にそう尋ねると、「分からないですね。でも、同じ実力なら伸びしろがあるほうを選びます」と答えてくれた。
無限の可能性を秘める塩貝。“最後の１枠”に最も近いのはこの男かもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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