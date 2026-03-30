スポーツ用品販売のアルペンは、NIKEの人気ランニングシューズである、PEGASUSシリーズの最新作「PEGASUS 42」を全国のスポーツデポ・アルペンの店舗、公式オンラインストアで発売する。メンズモデルでは、スポーツデポ・アルペン限定カラーを1色展開する（アルペン限定カラーは店舗によって発売時期が異なる）。さらに全国2店舗で「PEGASUS 42」が走って体感できる、試走イベントを実施する。

NIKEの人気ランニングシューズ、PEGASUSシリーズの42代目の最新作で、シリーズの中で最も優れたライド感をもたらす、「NIKE PEGASUS 42」。1982年の誕生以来、進化を重ねてきた、PEGASUSはNIKEのロードランニングシューズの3つのカテゴリー（PEGASUS、VOMERO、STRUCTURE）の1つを構成するPEGASUSシリーズのアイコンモデル。PEGASUS 42はエアテクノロジーと高い反発性、快適性をバランス良く融合させ、軽量で様々なシーンで活躍するシューズとなっている。前作のペガサス41よに比べてエネルギーリターンを15％向上させた今作は、曲線的なフルレングス エア ズーム ユニットを搭載し、ジョギングからファンラン、トレーニングセッションなど、あらゆるランを楽しめる。このシューズのために微調整が加えられたエアは、日常のランニング向けに設計されながらも大きな推進力を感じることができる。

［小売価格］1万7600円（税込）

［発売日］4月9日（木）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp