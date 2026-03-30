【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２９日、英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）のインタビューで、イランの石油権益奪取への意欲を示し、原油積み出し拠点があるカーグ島の占拠を検討していると明らかにした。

地上作戦も辞さない構えを強調し、戦闘終結に向けた協議で譲歩を迫る狙いとみられる。

トランプ氏は「正直に言うと、一番やりたいことはイランの石油を奪うことだ」と述べ、ペルシャ湾のカーグ島の占拠は「数ある選択肢の一つだ」と説明。占拠した場合、一定期間の駐留が必要になるとの認識を示した。米紙ニューヨーク・タイムズは２９日、数百人の特殊部隊が中東に到着したと報じた。カーグ島占拠やイランが保有するウランの回収作戦に投入される可能性があるという。

トランプ氏はインタビューで、対イラン軍事作戦の標的が「３０００か所残っている」と説明。一方、戦闘終結のためのイランとの協議については、「かなり早く合意が成立するだろう」との見通しを示した。

戦闘終結に向けて米国がイランに示した１５項目の計画案を巡り、トランプ氏は２９日、大統領専用機内で記者団に、「イランは我々の計画に同意している」と主張。交渉相手は「これまでとは全く異なるグループで、体制転換だとみなしている」と語った。３０日にはＳＮＳに、合意が成立しなかったり、ホルムズ海峡がすぐに航行可能とならなかったりした場合には、「発電所や油田、カーグ島を完全に破壊する」と投稿した。