一緒にいると幸福に感じられる人の特徴は何か。心療内科医の鈴木裕介さんは「精神的に健康な人と結ぶ人間関係の割合を増やすことは、精神的によい。幸福には伝染性があるといわれており、ヘルシーで幸福な人の周囲には幸福な人がいる確率が高い」という――。

※本稿は、鈴木裕介『頭の中のひとりごとを消す方法』（池田書店）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Farknot_Architect ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Farknot_Architect

■「信頼できる人」を見極めるスキルを

「すべて自分が悪い」という認知のゆがみが生じる背景として、「相手が信頼できる人かどうかを見極める」という、人生においてもっとも重要なスキルを学ぶ機会が失われていたことが考えられます。

それにより自分を否定したり、責めたりするような反すうを生じやすくなります。ですから、改めて信頼できる人を見極めるスキルを身につけていきましょう。

信頼できる人を見極めるスキルは、人間関係の安全性を確保し、裏切りや搾取を防ぐために超重要なものです。誠実な人との関係は、精神的な安定や成長をもたらします。

反対に、信用できない人との関係はストレスやトラブルの原因になり、自己不信を強めることにもつながります。

確かに「すべて自分が悪いから」という認知が、十分役に立ってくれた時期もあるでしょう。

しかし、ルールや環境が変われば、それに適した考え方に装備を変えていく必要があります。

もっといえば、世の中には明確に「信頼してはいけない人がいる」ということです。そういう人を自分の人生の内側に入れてしまうと、自分だけではなく、自分の大事な人との関係が傷ついたり、不幸になったりします。

「人を信じる力」が生きていくうえで大事なこともありますが、それを身につけるのは、自分がある程度安定して満たされた状態になってからでも遅くはないと思います。

■あなたを大事にしてくれる人を大事にする

大原則は、「あなたを大事にしてくれる人を大事にすること」です。

一部ですが、次にそのためのチェックポイントをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

また、人を見極めるときは、何かたった1つの出来事だけではなく、「一貫性」や「行動パターン」を長期的に観察することが大切です。

信頼できる人を見極めるチェックリスト

【言行一致しているか】

その人の発言と行動が一致しているかどうか。

言葉では誠実そうなことを言っても、実際の行動が伴わない場合は要注意。

「約束を守るかどうか」など、必ずその人の行動を見て判断する。

【困難な状況での態度】

逆境やストレスがかかったときにどんな対応をするか。

問題が起こったときに、責任を持って解決しようとするか、逃げる人か。

すぐに他人のせいにしたり、自分だけが被害者だと主張したりする人は要注意。

【人の悪口や陰口を言わないか】

その場にいない人の悪口を頻繁に言う人は、あなたのいない場であなたの悪口を言っているおそれが大きい。

他者の失敗をバカにしたり、マウントをとったりする人も要警戒。

【他者への態度が一貫しているか】

目上の人と目下の人とで接する態度が変わっていないかなど、他者への態度が一貫したものか。たとえば、店員に対して横柄な態度をとる人は、あなたにも立場次第で同じ態度をとる可能性がある。相手によってコロコロ態度が変わる人は、容易に信用できない。

【他者の成功を素直によろこべるか】

嫉妬やねたみを表に出していないか。友人や同僚の成功に対して、心から祝福できるか。「でもさ……」「それって運がよかっただけじゃない？」など、成功をけなす人には要注意。

写真＝iStock.com／PK24 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PK24

【自分の過ちを認められるか】

間違いを素直に認め、謝罪できる人かどうか。言い訳ばかりで謝らない人は、信頼に値しない。自分の間違いを認める勇気があるか、そこから修正する努力をしているかどうかを見る。

【利用目的で近づいていないか】

関係が一方的でないかを見る。何かを求めるときだけ連絡してくる人や、自分にとって得があるときだけ親しくしようとするといった人は要注意。ギブ＆テイクのバランスがとれているかを見極める。「この人が自分にやさしくしてくれるのは、どういう目的だろうか」を注意深く判断する。

【共感力があるか】

他者の気持ちを想像し、配慮できる人かどうかを見る。自分の話ばかりするのではなく、相手の話もきちんと聞いているか。目の前の人が困っているときに、手を差し伸べる姿勢がある人かどうかをよく見極める。

【短期間で信用を求めすぎないか】

知り合って間もないのに、「特別な関係」をつくろうとしていないかどうかを見る。初対面から「親友」「家族みたいな存在」と言う人は要警戒。短期間で深い話を引き出そうとする人も、操作的（人を操ろうとするタイプ）な可能性がある。

■いつも遅刻、ドタキャンする人は要注意

【感情のコントロールができているか】

怒りやストレスに対する反応が極端ではないかを見る。ちょっとしたことで怒りを爆発させる人、すぐ感情的になる人は要注意。逆に不自然に感情を抑えすぎる人も、何かを隠していることがある。ストレスフルや困難な状況でも、冷静さを保てるかを観察する。

【自分の価値観を押しつけないか】

他人の意見や価値観を尊重できる人かどうかを見る。「ふつう、こうだよね？」と価値観を押しつけてこないか。反対意見に対しても、その意見を認めつつ、冷静に議論できる人は信頼できる。人のプライバシーや境界（バウンダリー）を尊重できる人かを見る。

【人の時間を尊重できるか】

相手の時間を軽視していないかを見る。いつも遅刻する人とか、ドタキャンが多い人は要注意。人の都合を考えずに、突然のお願いを押しつける人も警戒が必要。逆に時間を守り、適切なタイミングで連絡できる人は信用できる。

【変化に対して柔軟であるか】

状況の変化に対応できるかを見る。何かが計画通りにいかなかったとき、すぐにパニックになったり、かたくなに変化を拒絶するような態度をとったりしていないか。変化に適応し、前向きに対応できる人とは、長期的な信頼関係を築きやすい。

【罪悪感を利用していないか】

こちらの罪悪感や良心につけ込んでくる人かどうかを見る。「あなたのため」と言いながらプレッシャーをかけてきたり、「せっかく○○してあげたのに……」などと恩を押しつけてきたりする人は要注意。相手の罪悪感を利用して、自分の思い通りに他者を動かそうとする人は非常に危険。

【情報や他人の評価を操作していないか】

事実を都合よくゆがめたり、他人の評価をコントロールしようとしたりしていないかを見る。都合の悪い情報を隠したり、ゆがめたり、あるいは噂や他人の失敗を誇張するなどして、印象を操作しようとしていないか。自分の責任を回避するために、別の人を悪者にしようとしていないか。「みんなもそう思っているよ」と言って、周囲の意見を捏造していないか。

■精神的に健康な人の特徴を知る

「ヘルシーで穏やかな人の近くにいること」が、反すう対策としても、自分の成熟のためにも有効です。そこで、精神的に健康な人の特徴も見ていきましょう。

安定感があり、健全な考え方や行動ができている人を見極めるポイントの一例を次に挙げました。

精神的によいのは、精神的に健康な人と結ぶ人間関係の割合を増やすことです。幸福には伝染性があるといわれており、ヘルシーで幸福な人の周囲には幸福な人がいる確率が高いそうです。

「幸せのにおいがする人」っているんですよね。そうした人の言動を参考にしつつ、自分に取り入れていくことで健康度を上げていくことができます。

写真＝iStock.com／Yagi-Studio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yagi-Studio

精神的に健康な人の特徴

【自己認識がある】

自分の長所や短所を理解し、過度に自分を責めたり誇張しすぎたりしない。自分の感情や行動の理由を客観的に振り返ることができる。

【感情のコントロールができる】

急に怒ること、極端に落ち込むこと、ヒステリックになることが少ない。必要なときには自らの感情を適切に表現し、過剰に抑え込んだり爆発させたりしない。

【適切な対人関係を築ける】

依存しすぎず、また他者をコントロールしようともしない。友人や家族と安定した関係を築いている。友人からの評価も高い。

【ストレスに柔軟に対応できる】

問題や困難に直面しても、適切に対処しようとする姿勢がある。すぐに他人を責めたり、自暴自棄になったりしない。

【自己肯定感が適度にある】

必要以上に自己卑下したり、逆に誇大な自信を持ちすぎたりしない。自分を尊重しながら、他人にも敬意を持って接することができる。

■他者への依存や過干渉がない

【自分の過失や不完全な部分と向き合う誠実さを持っている】

自分の失敗や至らない点、傷つきがあることを認めることができ、改善しようとする姿勢がある。恨みや未解決の問題にとらわれすぎず、未来志向の思考ができる。

【依存行動が少ない】

アルコール、ギャンブル、買いもの、SNS、他者への過度な依存などでストレスを解消しようとしない。健全な方法（運動、趣味、対話など）で気持ちを整えられる。

【適切な境界線を持っている】

人との距離感を適切に保ち、依存や過干渉を避けることができる。「ノー」と言うことができ、相手の意見を尊重しつつ自分の意思を持てる。

【現実的な思考を持っている】

陰謀論に過度にのめり込んだり、被害妄想的な思考に陥ったりしない。事実と感情とを分けて考えることができる。

鈴木裕介『頭の中のひとりごとを消す方法』（池田書店）

【ユーモアや遊び心がある】

深刻な状況でも、適度に前向きな視点を持つことができる。人生の楽しみを見つけ、柔軟な考え方をすることができる。

これらのポイントを意識しながら人間関係を築いていくことで、信頼できる人かどうかを見極めるスキルが養われていきます。

すると、少しずつ「全部自分が悪い」という認知のゆがみが調整され、ひいては反すうから離れやすくなるでしょう。

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鈴木 裕介（すずき・ゆうすけ）

内科医・心療内科医・産業医

2008年高知大学卒。内科医として高知県内の病院に勤務後、一般社団法人高知医療再生機構にて医療広報や若手医療職のメンタルヘルス支援などに従事。2015年よりハイズ株式会社に参画、コンサルタントとして経営視点から医療現場の環境改善に従事。2018年、「セーブポイント（安心の拠点）」をコンセプトとした秋葉原内科saveクリニックを高知時代の仲間と共に開業、院長に就任。著書に『我慢して生きるほど人生は長くない』（アスコム）などがある。

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（内科医・心療内科医・産業医 鈴木 裕介）