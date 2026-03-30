日テレ忽滑谷こころアナ、大学ラクロス部時代の写真公開「日焼け肌が眩しい」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】日本テレビの忽滑谷こころアナウンサーが3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。大学時代の写真を公開した。
【写真】新婚の27歳日テレアナ「歯の白さが際立ってる」小麦肌の大学時代
大学時代にラクロス部に所属していた忽滑谷アナ。「今もラクロスやるんですか？」というファンからの質問に対して「もうできません 体力の限界！！」と回答し、ユニフォームに身を包んだラクロス部時代の写真を投稿している。オールバックのポニーテールに日焼けした肌で、仲間たちと肩を組み爽やかな笑顔を見せるショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「カッコいい」「スタイル抜群」「ナチュラルで素敵」「日焼け肌が眩しい」「歯の白さが際立ってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の27歳日テレアナ「歯の白さが際立ってる」小麦肌の大学時代
◆忽滑谷こころアナ、大学ラクロス部時代の写真披露
大学時代にラクロス部に所属していた忽滑谷アナ。「今もラクロスやるんですか？」というファンからの質問に対して「もうできません 体力の限界！！」と回答し、ユニフォームに身を包んだラクロス部時代の写真を投稿している。オールバックのポニーテールに日焼けした肌で、仲間たちと肩を組み爽やかな笑顔を見せるショットを披露している。
◆忽滑谷こころアナの投稿に「日焼け肌が眩しい」の声
この投稿に、ファンからは「カッコいい」「スタイル抜群」「ナチュラルで素敵」「日焼け肌が眩しい」「歯の白さが際立ってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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