倖田來未、第2子妊娠を発表「母子ともに健やか」全国ツアー延期＆イベント辞退も報告【全文】
【モデルプレス＝2026/03/30】歌手の倖田來未（43）が3月30日、自身の公式サイトを更新。第2子を妊娠したことを報告した。
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公式サイトでは「平素は弊社所属アーティスト 倖田來未を温かく応援いただき、厚く御礼申し上げます。この度、弊社所属の倖田來未が第2子を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。「現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と現状を伝えた。
今後の活動については「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました」と報告。「公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」とつづり、延期となる公演について詳細が記載されている。
最後には「アーティストの体調を第一に考慮した判断となりますこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも倖田來未を温かく見守っていただければ幸いです」と結んでいる。
倖田は、1982年11月13日生まれ、京都府出身。2000年11月「TAKE BACK」にて全米デビューし、全米ビルボードダンスチャートで最高位18位を記録。日本では同曲で2000年12月にデビューした。2004年、映画「キューティーハニー」の主題歌「キューティーハニー」がヒット。翌年2005年発売の「Butterfly」で「第47回日本レコード大賞」を受賞。同年「NHK紅白歌合戦」に初出場した。そのほか主なヒット曲は「you」（2005年）、「恋のつぼみ」（2006年）、「愛のうた」（2007年）など。
プライベートでは、2011年12月13日、KENJI03との結婚を発表。2012年7月16日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
平素は弊社所属アーティスト 倖田來未を温かく応援いただき、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。
現在は、母子ともに健やかに過ごしております。
今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました。
公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。
【開催延期となる公演】
「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」
2026年6月19日（金）初日公演を含む、全日程を延期とさせていただきます。
【出演辞退となるイベント】
2026年4月25日（土）
「ジゴロック2026 supported by ニカソー」
2026年5月30日（土）
「GREEN FLASH Fes 2026」
【チケットの払い戻しおよび選考について】
「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」のチケット払い戻し詳細につきましては、近日中に公式サイトおよびファンクラブにて改めてご案内いたします。お手持ちのチケットご購入時の情報等は大切に保管いただけますようお願い申し上げます。
現在当落発表待ちの「倖田組／KK App 2次抽選先行」、および現在受付中の「オフィシャル抽選先行」に関しましては、誠に恐縮ながら全申し込みを落選処理とさせていただきます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
アーティストの体調を第一に考慮した判断となりますこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも倖田來未を温かく見守っていただければ幸いです。
2026年3月30日
エイベックス・マネジメント株式会社
【Not Sponsored 記事】
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◆倖田來未、第2子妊娠を発表
公式サイトでは「平素は弊社所属アーティスト 倖田來未を温かく応援いただき、厚く御礼申し上げます。この度、弊社所属の倖田來未が第2子を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。「現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と現状を伝えた。
今後の活動については「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました」と報告。「公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」とつづり、延期となる公演について詳細が記載されている。
倖田は、1982年11月13日生まれ、京都府出身。2000年11月「TAKE BACK」にて全米デビューし、全米ビルボードダンスチャートで最高位18位を記録。日本では同曲で2000年12月にデビューした。2004年、映画「キューティーハニー」の主題歌「キューティーハニー」がヒット。翌年2005年発売の「Butterfly」で「第47回日本レコード大賞」を受賞。同年「NHK紅白歌合戦」に初出場した。そのほか主なヒット曲は「you」（2005年）、「恋のつぼみ」（2006年）、「愛のうた」（2007年）など。
プライベートでは、2011年12月13日、KENJI03との結婚を発表。2012年7月16日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
◆公式サイト発表全文
平素は弊社所属アーティスト 倖田來未を温かく応援いただき、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。
現在は、母子ともに健やかに過ごしております。
今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました。
公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。
【開催延期となる公演】
「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」
2026年6月19日（金）初日公演を含む、全日程を延期とさせていただきます。
【出演辞退となるイベント】
2026年4月25日（土）
「ジゴロック2026 supported by ニカソー」
2026年5月30日（土）
「GREEN FLASH Fes 2026」
【チケットの払い戻しおよび選考について】
「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」のチケット払い戻し詳細につきましては、近日中に公式サイトおよびファンクラブにて改めてご案内いたします。お手持ちのチケットご購入時の情報等は大切に保管いただけますようお願い申し上げます。
現在当落発表待ちの「倖田組／KK App 2次抽選先行」、および現在受付中の「オフィシャル抽選先行」に関しましては、誠に恐縮ながら全申し込みを落選処理とさせていただきます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
アーティストの体調を第一に考慮した判断となりますこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも倖田來未を温かく見守っていただければ幸いです。
2026年3月30日
エイベックス・マネジメント株式会社
【Not Sponsored 記事】