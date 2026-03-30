韓流、日本でも好感度上昇　世界で“7割支持”の裏にある「過度な商業性」批判

韓流が「韓国文化の流行」を超え、「Kライフスタイル」として世界に定着しつつあることが明らかになった。

一方で、否定的な認識も昨年と同水準で見られた。

【注目】世界で最も「韓国への好感度」が高い国は？

韓国の文化体育観光部と韓国国際文化交流振興院が3月30日、「2026海外韓流実態調査（2025年基準）」を発表した。

それによると、回答者の10人中7人（69.7％）が韓国文化コンテンツに対して好感を示した。前年の70.3％に比べると、わずかに減少したものの、依然として高い水準だ。

特にフィリピン（87.0％）、インド（83.8％）、インドネシア（82.7％）、タイ（79.4％）など東南アジア地域で高い支持が見られた。また、これまで比較的好感度が低かったイギリス（+8.0ポイント）、スペイン（+6.2ポイント）、アメリカ（+6.1ポイント）など欧米諸国でも前年より上昇しており、日本も前年比6.4ポイント増加（52.7％）した。

韓流の中核分野は、「食」（78.0％）、「映画」（77.9％）、「ドラマ」（72.9％）、「音楽」（71.9％）となった。さらに「IT製品」（4.8％）、「自動車」（3.6％）なども浮上し、文化と技術が融合したイメージへと拡張している様子がうかがえる。

（写真提供＝写真共同取材団）BTS

グローバルコンテンツ間の競争においても、韓流コンテンツのシェア基盤は安定した傾向を維持している。1人当たりの月平均韓国コンテンツ消費時間は14.7時間、支出額は16.6ドルで、いずれも前年より約15％以上増加した。

日常に浸透したOTTやSNSの流通構造が、韓流定着のガイド役を果たした。ドラマ・映画・バラエティなどの映像コンテンツは、まずSNSやショートフォームプラットフォームで興味を持ち、原作を求めてOTTへと移動する消費経路が形成されている。

ファッションやビューティーについても、「韓国の映像コンテンツ」（42.4％）だけでなく、「ブランドや韓流スターのSNS」（37.8％）を通じて韓国スタイルを認知しており、「一般人」（39.1％）や「インフルエンサー」（38.5％）のSNSレビューが購買決定に大きな影響を与えていることがわかった。

一方で、韓流経験者の37.5％が韓流に対する否定的認識に「同意する」と回答した。

これは昨年と同水準で、主な要因として「過度な商業性」（16.1％）が最も多く指摘された。続いて「南北分断／北朝鮮の国際的脅威」（12.9％）、「韓流スターの不適切な言動・非倫理的行動」（11.5％）、「自国コンテンツ産業の保護」（11.3％）などが挙げられた。

（画像提供＝MBC）ドラマ『21世紀の大君夫人』

これは韓流コンテンツ自体の競争力というよりも、政治・社会的要因や産業構造に対する認識が複合的に作用していることを示唆する。

韓国国際文化交流振興院のパク・チャンシク院長は今回の調査結果について、「韓流が単なるコンテンツの流行を超え、グローバル市場において構造的に定着していることを示している」とし、「調査の高度化を通じて変化する消費環境と需要を精密に分析し、それを基に韓流産業の持続可能な成長戦略を支援していく」と述べた。