メ〜テレ『ドデスカ！』春の新体制…25年目「とびだせ！」 レギュラーに新たな顔ぶれ【一覧】
メ〜テレ（名古屋テレビ放送）の朝の情報番組 『ドデスカ！』（月〜金 前6：00／土曜 前6：30 ※愛知・岐阜・三重エリア）が、4月からパワーアップする。
【写真】『ドデスカ！』岸博幸が復帰、元ドラゴンズ祖父江大輔も登場
『ドデスカ！』は、2025年度（4〜3月）の個人全体視聴率が平日・土曜ともに同時間帯1位を達成（ビデオリサーチ調べ、名古屋地区）。メ〜テレの朝ワイド番組として、年度ベースで平日・土曜を通じて横並びトップを獲得するのは、開局以来初となった。
2026年春、放送開始25年目の節目を迎え、「とびだせ！25年目も地元に会いに行く。」をテーマに25年目もより一層、地域に密着した情報を届けていく。
「政治・経済」では、与党担当記者などの経験を持つ元テレビ局解説委員でジャーナリストの岸田雪子氏を新たにコメンテーターとして起用。さらに、経済評論家の岸博幸氏が復帰する。また、家計に関わるニュースを分かりやすく解説する新コーナー「森永康平の家計ファイト」を第1・第3木曜の7時台後半に放送する。
ドラゴンズ情報は、火曜の矢野燿大氏、水曜の井戸田潤らに加えて、現役引退した祖父江大輔氏が木曜のスポーツコーナーにレギュラー出演する。
このほか、人気コンテンツ「ウルフィのまちがいさがし」に続き、7時台に「ウルフィの見えるかな？」がスタートする。
■竹田基起アナウンサー コメント
いつもご覧いただきありがとうございます。『ドデスカ！』が、みなさんの朝をちょっとだけ明るく、みなさんの背中をちょっとだけでも押せる番組になれるよう4月からもお伝えします。25年目もよろしくお願いします！
■小松崎花菜アナウンサー コメント
『ドデスカ！』25年目。25年前に生まれた赤ちゃんが成長し、学校に通い、一人前の大人になる。そんな長い年月です。番組を温かく育ててくれた東海3県の皆さんに全力の親孝行をするため、新年度もたくさん地元に飛び出して、皆さんに会いに行きます！
■鈴木しおりアナウンサー コメント
土曜の朝、お出かけの準備をする人も、休日でゆっくり過ごしたい人も、『ドデスカ！』を見て気持ち良く1日のスタートをきれるように。そんな気持ちで番組をお届けしています。25年目も皆さんの「知りたい」に全力で応えます！
■番組名：『ドデスカ！』
放送日時：月〜金 午前6時〜8時／土曜 午前6時30分〜7時55分
放送エリア：愛知・岐阜・三重
メインMC
【月〜金】竹田基起
【土】鈴木しおり
サブMC
【月〜木】小松崎花菜
【金】尾形杏奈
【土】島貫凌・松崎杏香
天気
【火・水】尾形杏奈
【月・木・金】吉冨千鶴
【月〜金】山田修作（気象予報士）
【土】畑山弥保（気象予報士）
スポーツ＆エンタメ
【月・火・木】大財英寿
【水・金】島貫凌
ゲストコメンテーター
【月】小椋久美子、石田健、正木裕美
【火】遼河はるひ、河合郁人、矢野燿大、岸田雪子
【水】井戸田潤
【木】須田亜香里、萱野稔人、岸博幸、祖父江大輔
【金】丸田佳奈、浅尾美和、鈴木明子、岡本あずさ
【土】永田レイナ、熊崎晴香
※毎週出演ではない場合あり
【写真】『ドデスカ！』岸博幸が復帰、元ドラゴンズ祖父江大輔も登場
『ドデスカ！』は、2025年度（4〜3月）の個人全体視聴率が平日・土曜ともに同時間帯1位を達成（ビデオリサーチ調べ、名古屋地区）。メ〜テレの朝ワイド番組として、年度ベースで平日・土曜を通じて横並びトップを獲得するのは、開局以来初となった。
「政治・経済」では、与党担当記者などの経験を持つ元テレビ局解説委員でジャーナリストの岸田雪子氏を新たにコメンテーターとして起用。さらに、経済評論家の岸博幸氏が復帰する。また、家計に関わるニュースを分かりやすく解説する新コーナー「森永康平の家計ファイト」を第1・第3木曜の7時台後半に放送する。
ドラゴンズ情報は、火曜の矢野燿大氏、水曜の井戸田潤らに加えて、現役引退した祖父江大輔氏が木曜のスポーツコーナーにレギュラー出演する。
このほか、人気コンテンツ「ウルフィのまちがいさがし」に続き、7時台に「ウルフィの見えるかな？」がスタートする。
■竹田基起アナウンサー コメント
いつもご覧いただきありがとうございます。『ドデスカ！』が、みなさんの朝をちょっとだけ明るく、みなさんの背中をちょっとだけでも押せる番組になれるよう4月からもお伝えします。25年目もよろしくお願いします！
■小松崎花菜アナウンサー コメント
『ドデスカ！』25年目。25年前に生まれた赤ちゃんが成長し、学校に通い、一人前の大人になる。そんな長い年月です。番組を温かく育ててくれた東海3県の皆さんに全力の親孝行をするため、新年度もたくさん地元に飛び出して、皆さんに会いに行きます！
■鈴木しおりアナウンサー コメント
土曜の朝、お出かけの準備をする人も、休日でゆっくり過ごしたい人も、『ドデスカ！』を見て気持ち良く1日のスタートをきれるように。そんな気持ちで番組をお届けしています。25年目も皆さんの「知りたい」に全力で応えます！
■番組名：『ドデスカ！』
放送日時：月〜金 午前6時〜8時／土曜 午前6時30分〜7時55分
放送エリア：愛知・岐阜・三重
メインMC
【月〜金】竹田基起
【土】鈴木しおり
サブMC
【月〜木】小松崎花菜
【金】尾形杏奈
【土】島貫凌・松崎杏香
天気
【火・水】尾形杏奈
【月・木・金】吉冨千鶴
【月〜金】山田修作（気象予報士）
【土】畑山弥保（気象予報士）
スポーツ＆エンタメ
【月・火・木】大財英寿
【水・金】島貫凌
ゲストコメンテーター
【月】小椋久美子、石田健、正木裕美
【火】遼河はるひ、河合郁人、矢野燿大、岸田雪子
【水】井戸田潤
【木】須田亜香里、萱野稔人、岸博幸、祖父江大輔
【金】丸田佳奈、浅尾美和、鈴木明子、岡本あずさ
【土】永田レイナ、熊崎晴香
※毎週出演ではない場合あり