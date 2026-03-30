今年1月ラグビーの大学選手権決勝で早稲田を破って、大学日本一に輝いた明治大学ラグビー部。



そのレギュラーのうち2人が秋田市出身でした。



先週お伝えした秋田工業高校の卒業生柴田竜成選手に続いて、30日は、将軍野中学校の卒業生・最上太尊選手を紹介します。



仙台育英高校を経て明治大学で日本一となった最上選手。



先月、母校でこの先の目標を聞きました。





住宅街にある秋田市の将軍野中学校。明治大学ラグビー部4年最上太尊選手。183センチ105キロ。ポジションはFL（フランカー）です。フランカーは、80分間の試合でとにかく走って体を張り続ける役割を担います。運動量が多く、ボールのある所に常に現れ、タックルも味方のサポートも数多くこなす、「チームの核」。強いチームには、必ず「いいFLがいる」と言われています。母校・将軍野中を訪れるのは卒業以来でした。田村修アナウンサー「野球部とかも一緒？」最上太尊選手「野球部、サッカー部、陸上部、ラグビー部で練習してました」田村アナ「野球部、サッカー部、陸上部、ラグビー部」最上選手「はい」田村アナ「ちょっと狭くないですか？」最上選手「ハーフコートで」中学校を卒業後、ラグビーに専念したいと宮城の仙台育英に進学。その後明治大学の門を叩いた最上選手。今回、生まれて初めて日本一の座を手にしています。田村アナ「気分良かったんじゃないかなと思いますがどうでしょう？」最上選手「ラグビーやってた人生ではいちばん気分がよかったです」「優勝した直後はあんまり実感なかったんですけど、やっぱり人からのメッセージとか応援してくれる人がいっぱいいて、優勝したんだなって実感がわいてきました」田村アナ「何通ぐらいLINEが来ました？」最上選手「フフフ難しいっすね、何て言うんですかね、1週間ずーっとLINE来てたんでよくわかんないっすね」大学2年生の時から大事な試合にも出場し始めた最上選手。体を張った献身的なプレーで日本一に大きく貢献しました。ただ意外にもラグビーを始めたのはここ、将軍野中学校の部活動からでした。小学校での「相撲」の経験が体の土台をつくっていましたが、中学校でのラグビーは苦い思い出だったといいます。最上選手「やりはじめはあんまり楽しくはなかったですね」田村アナ「なんでですか？」最上選手「いや～やっぱ結構将軍野中学校ってスクール上がりの子多くてみんな上手いんで、ぼく初心者だったんで、ラグビーって何が面白いのかなってずっと考えてた中学生活だったっすね」田村アナ「ほかの部員の方がうまくて」最上選手「はい」田村アナ「え、日本一になった最上選手あんまり上手くなかった？初めてだったから」最上選手「そうっすね、全然追いつけなかったっす」田村アナ「えーじゃあここのグラウンドひょっとしてあんまりいい思い出ないですか？」最上選手「そうっすね、僕からしたらここのグラウンドはあんまりいい思い出は…」田村アナ「ごめんなさいね、そんな所を取材場所に選んじゃって」2018年、最上選手が中学3年生のとき、南太平洋のフィジーの中学生が学校を訪問した時の映像です。最上選手にはまだあどけなさが残っていますが、この頃からぐんぐん体が大きくなり、ラグビー部に欠かせない存在になっていったそうです。そして大学生になると、20歳以下の日本代表に選ばれるまで成長します。大学日本一のフランカーは強豪からの誘いを受けつつも、トップリーグの2部にあたるリーグワンディヴィジョン2、岩手の日本製鉄釜石シーウェイブスを進路に選択しています。父のふるさとでもある釜石、そして、「東北」が最上選手の次のステージです。最上太尊選手「今の僕があるのもやっぱり中学高校って東北で育ってきて、それがあって今この自分になれてると思うので、あとは東北に帰って東北でがんばって盛り上げられれればなと思ってます」「まずは試合に出ることで、試合に出てD1（1部ディビジョン1）目指してがんばります」♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢最上選手の名前でお気づきの方も多いと思います。かつてのボクシングのヘビー級世界王者マイク・タイソンさんから名付けられたそうです。力強さは同じですよね。ラグビーのフランカーは目立たちにくいポジションです。でも攻撃や守備にと体力を削りながら走り回ってチームを支えるいわば“職人”です。最上選手、さらにレベルアップをしながら東北のチームで1部ディビジョン1を目指してほしいと思います。※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします