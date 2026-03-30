社会人ラグビートップイーストリーグAグループの秋田ノーザンブレッツが新シーズンの体制を発表し、8人の新加入選手などが意気込みを語りました。



月田伸一ヘッドコーチ

「昨年以上に厳しい相手、厳しい日程、戦いになると思いますけれども、必ず全国大会に出て秋田から全国に、自分たちの価値を発信していきたいなと」





1シーズンでAグループに復帰した秋田ノーザンブレッツ。グループの上位3チームが進出できる全国大会出場を目標に掲げ、チームの要となっている守備を軸に、さらに攻撃のパターンを増やしていく考えです。月田伸一ヘッドコーチ「新しいことにチャレンジしたほうがこれが成功したときに、より高いところ、要はチームとしての最高到達点がより高くなるんじゃないかと」廣瀬大翔選手「自分自身フッカーというポジション今年2年目なので、まずは先輩の胸を借りていろんなことを吸収して1試合でも多く出てチームに貢献できるように頑張ります」ビリアミ・マフィ選手「相手に対してラインブレイクをつくって前に出て頑張ります」8人の新戦力を迎えたノーザンブレッツ、最初の試合は5月の春季トーナメントです。リーグ戦は9月に開幕します。※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします