Aグループに復帰したノーザンブレッツ 目標は全国大会出場 8人の新加入選手などが意気込み語る 秋田
社会人ラグビートップイーストリーグAグループの秋田ノーザンブレッツが新シーズンの体制を発表し、8人の新加入選手などが意気込みを語りました。
月田伸一ヘッドコーチ
「昨年以上に厳しい相手、厳しい日程、戦いになると思いますけれども、必ず全国大会に出て秋田から全国に、自分たちの価値を発信していきたいなと」
グループの上位3チームが進出できる全国大会出場を目標に掲げ、チームの要となっている守備を軸に、さらに攻撃のパターンを増やしていく考えです。
月田伸一ヘッドコーチ
「新しいことにチャレンジしたほうがこれが成功したときに、より高いところ、要はチームとしての最高到達点がより高くなるんじゃないかと」
廣瀬大翔選手
「自分自身フッカーというポジション今年2年目なので、まずは先輩の胸を借りていろんなことを吸収して1試合でも多く出てチームに貢献できるように頑張ります」
ビリアミ・マフィ選手
「相手に対してラインブレイクをつくって前に出て頑張ります」
8人の新戦力を迎えたノーザンブレッツ、最初の試合は5月の春季トーナメントです。
リーグ戦は9月に開幕します。
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