バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツは、この土日に秋田市で京都ハンナリーズと対戦しました。



9連敗中と苦しい状況が続いていたチームを救ったのは、先週大学を卒業したばかり、新加入の岩屋頼選手です。



攻守に躍動し、10試合ぶりの白星をもたらしました。



最後の勝利は先月1日。



以降、9連敗となっていたハピネッツ。





連敗ストップへ。前半、チームを勢いづけたのは在籍10年目のこの人。大学生で加入してからハピネッツ一筋の中山です。前の試合でプロキャリア最多得点を更新していた中山はこの日も好調をキープ。3本連続で3ポイントシュートを決め、会場を沸かせました。同点で迎えた後半は次世代のハピネッツを担う選手が躍動しました。先週、早稲田大学を卒業したばかり、新加入のポイントガード・岩屋がスティール！さらに岩屋は3ポイントも沈めます。試合は、かつてハピネッツに5シーズン在籍した古川に連続得点を許し、第3Qを終えて再び同点となりますが…最終・第4Qも岩屋が魅せました。来シーズンからのBプレミアに向けたドラフトでハピネッツが1位指名、すでに選手契約を結んでいる岩屋は持ち味の得点力を発揮し続けました。拮抗した展開が続いた中で、最終盤。実況：廣田裕司アナウンサー「スティールだ！岩屋のスティール。岩屋がレイアップ～。チームを救ったのは岩屋。きょう初めての10点差。Bリーグドラフトで指名を受けた岩屋頼。秋田の新たなよりどころになりました」岩屋は14得点4アシスト、さらに2つのスティールの活躍。ハピネッツに10試合ぶりの勝利をもたらしました。岩屋頼選手「出場機会があるかどうかもわからない状況やったんですけど、いつ出ててもできるように準備はしていたのと、自分の強みであるところを出せてブースターの皆さんに見てもらえたのが本当にうれしいです」今シーズン初の連勝を狙った29日。チームが目指す速いテンポのバスケットを展開し、最大17点のリードを奪いました。しかし、後半。ゴール下に攻め込んでもシュートが入らず。さらに、相手のゾーンディフェンス攻略に有効とされる3ポイントシュートが打てども打てども入りません。ハピネッツが後半開始から17分間、3ポイントを決められない間に、京都には6本の3ポイントを許し、逆転負け。最後は23点差をつけられハピネッツ、またも今シーズン初の連勝はなりませんでした。次は来月1日、アウェーで名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦します。※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします