サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、3連勝と好調のブラウブリッツです。



ベガルタ仙台との首位攻防戦に臨みましたが、初のPK戦にもつれ込む激闘の末、首位浮上はなりませんでした。



6,000人余りのサポーターが駆け付けた29日の試合。



同じイーストAグループで首位を争う、仙台との東北ダービーに臨みました。





ここ3試合無失点というブラウブリッツの堅い守備が、29日も光りました。ボールを奪われても、前にプレッシャーをかけ続けて決定機を作らせません。その守備から攻撃へと流れを作りますが…得点とはならず。0対0で試合を折り返します。風下に立ったブラウブリッツ。後半の立ち上がりは、仙台に攻め込まれた時間が長くなったものの、ゴールを割らせませんでした。苦しい時間を耐えると、今度はブラウブリッツに流れが傾き始めます。後半最初のコーナーキック。さらに、アディショナルタイムには空中戦を制してボールをつなぎ、MF・水谷。ここも、枠をとらえきれず、両チーム無得点で後半が終了。ブラウブリッツは初めて、百年構想リーグの特別ルール、PK戦に突入しました。後攻めのブラウブリッツ。ゴールキーパー山田が1人目のシュートを抑えると…ブラウブリッツのキッカーはFW・梅田。仙台から1本をリードします。決めれば勝利という5本目を託されたのは、キャプテンの諸岡。決め切れず、ここからは1本ずつの勝負に。迎えた14人目。連勝は3でストップし、首位浮上とはなりませんでした。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢PK戦で敗れても勝ち点「1」が加わるため、ブラウブリッツの勝ち点は19に増えました。ただ、順位は湘南に追い抜かれて、3位に後退しています。それでも4試合連続で無失点と堅い守備は健在です。次のゲーム、今週土曜にアウェーで行われる横浜FCとの試合でも持ち味を発揮して勝利をつかみ取ってほしいですね。※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします