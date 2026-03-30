首位攻防戦に臨んだブラウブリッツ 仙台との東北ダービー 初のPK戦にもつれ込む激闘に… 秋田
サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、3連勝と好調のブラウブリッツです。
ベガルタ仙台との首位攻防戦に臨みましたが、初のPK戦にもつれ込む激闘の末、首位浮上はなりませんでした。
6,000人余りのサポーターが駆け付けた29日の試合。
同じイーストAグループで首位を争う、仙台との東北ダービーに臨みました。
ボールを奪われても、前にプレッシャーをかけ続けて決定機を作らせません。
その守備から攻撃へと流れを作りますが…得点とはならず。
0対0で試合を折り返します。
風下に立ったブラウブリッツ。
後半の立ち上がりは、仙台に攻め込まれた時間が長くなったものの、ゴールを割らせませんでした。
苦しい時間を耐えると、今度はブラウブリッツに流れが傾き始めます。
後半最初のコーナーキック。
さらに、アディショナルタイムには空中戦を制してボールをつなぎ、MF・水谷。
ここも、枠をとらえきれず、両チーム無得点で後半が終了。
ブラウブリッツは初めて、百年構想リーグの特別ルール、PK戦に突入しました。
後攻めのブラウブリッツ。
ゴールキーパー山田が1人目のシュートを抑えると…
ブラウブリッツのキッカーはFW・梅田。
仙台から1本をリードします。
決めれば勝利という5本目を託されたのは、キャプテンの諸岡。
決め切れず、ここからは1本ずつの勝負に。
迎えた14人目。
連勝は3でストップし、首位浮上とはなりませんでした。
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PK戦で敗れても勝ち点「1」が加わるため、ブラウブリッツの勝ち点は19に増えました。
ただ、順位は湘南に追い抜かれて、3位に後退しています。
それでも4試合連続で無失点と堅い守備は健在です。
次のゲーム、今週土曜にアウェーで行われる横浜FCとの試合でも持ち味を発揮して勝利をつかみ取ってほしいですね。
※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします