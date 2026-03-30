本格的なサクラのシーズンが迫る中、仙北市と地元の観光協会、それにJRが協力して、生み出した宿泊施設が、リニューアルオープンしました。



歴史ある建物の装いを新たにした施設に、観光需要のさらなる創出や経済波及効果が期待がかかります。



JR角館駅から約500メートルの宿泊施設「和のゐ 角館」。



築100年を超える日本家屋や、蔵を改装したもので、仙北市と地元の観光協会、それにJRが協力して6年前に営業を始めました。





今回のリニューアルで新たに設けた客室は3部屋です。こちらは重要な書物が収蔵されていた蔵を改装しました。太田朋孝記者「この部屋は2階建てになっています。最も歴史がある蔵を改装してつくられたもので、上の階には宿泊施設が広がっています。そしてこちらは和のスペースになっています」養蚕が行われていたという蔵を改装した部屋は繭と糸をモチーフにした手仕事の息遣いが感じられます。縁側のシダレザクラなどを通して春夏秋冬を感じることができる部屋も加わりました。全部で6部屋に増え、1日に最大で28人が泊まることができるようになりました。提供される料理には、県内の食材をふんだんに取り入れています。秋田牛のステーキをのせたあきたこまちのごはんに。ジュンサイを添えたソバなど様々です。30日はそれらを味わえる、米蔵を改装したレストランでリニューアルオープンの記念式典が開かれました。仙北市 田口知明市長「全県各地に観光で循環していただく大きな拠点になると期待しておるところでございます」田沢湖・角館観光協会 安藤大輔会長「非常にこのエリアっていうのは外国人の多いお客様であります。まさにインバウンドのお客様にとって本当に喜ばれるような宿だなというふうに思っております」JR秋田支社 小泉暁支社長「角館を元気に、そしてその先、秋田、東北を元気にしていくようにJR東日本も頑張っていきたいというふうに思います」訪れる人たちの滞在時間が短いことが課題になっている県内有数の観光地角館。装いを新たにした宿泊施設に観光需要のさらなる創出や経済波及効果への期待がかかります。