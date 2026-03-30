各地で気温上昇 GW並みの暖かさに にかほ市の寺では早咲きのサクラが見ごろ迎える 秋田
30日は各地で気温が上がり、日中は大型連休の頃と同じくらいの暖かさとなりました。
日差しの下では上着がいらないくらいの陽気で春を感じましたね。
ぽかぽか陽気の中、木々も芽吹いてきています。
にかほ市の寺では早咲きのサクラが見ごろを迎えています。
江戸時代の俳人・松尾芭蕉が訪れた場所としても知られる、にかほ市の蚶満寺です。
本堂のすぐそばにある早咲きのサクラ、カワヅザクラが見ごろを迎えています。
境内にはほかにも5種類ほどのサクラが植えられています。
こちらのエドヒガンもまもなく満開を迎えそうです。
にかほ市の30日の最高気温は15.6度。
4月下旬並みでしたが、県内は20度を超えたところも多く、にかほ市を除くすべての地点で今年一番の暖かさとなりました。
この陽気で県内の木々も少しずつ芽吹いてきているようです。
例年、一番早く開花の便りが届くにかほ市の勢至公園は。
鴨下望美アナウンサー
「勢至公園ではこちらの木で開花を判断しています。少しぷっくりはしていますがまだみたいですね」
公園内のソメイヨシノはまだつぼみでしたが、ところどころピンクに色づき膨らんできていました。
にかほ市観光協会は、ソメイヨシノの開花を例年より5日早い来月5日と予想しています。
県内、31日以降は傘の出番が続きそうですが、気温は平年より高い見込みでサクラの生長を後押ししそうです。