30日は各地で気温が上がり、日中は大型連休の頃と同じくらいの暖かさとなりました。



日差しの下では上着がいらないくらいの陽気で春を感じましたね。



ぽかぽか陽気の中、木々も芽吹いてきています。



にかほ市の寺では早咲きのサクラが見ごろを迎えています。



江戸時代の俳人・松尾芭蕉が訪れた場所としても知られる、にかほ市の蚶満寺です。



本堂のすぐそばにある早咲きのサクラ、カワヅザクラが見ごろを迎えています。





例年より早く咲き始め、先週末、満開となりました。境内にはほかにも5種類ほどのサクラが植えられています。こちらのエドヒガンもまもなく満開を迎えそうです。にかほ市の30日の最高気温は15.6度。4月下旬並みでしたが、県内は20度を超えたところも多く、にかほ市を除くすべての地点で今年一番の暖かさとなりました。この陽気で県内の木々も少しずつ芽吹いてきているようです。例年、一番早く開花の便りが届くにかほ市の勢至公園は。鴨下望美アナウンサー「勢至公園ではこちらの木で開花を判断しています。少しぷっくりはしていますがまだみたいですね」公園内のソメイヨシノはまだつぼみでしたが、ところどころピンクに色づき膨らんできていました。にかほ市観光協会は、ソメイヨシノの開花を例年より5日早い来月5日と予想しています。県内、31日以降は傘の出番が続きそうですが、気温は平年より高い見込みでサクラの生長を後押ししそうです。