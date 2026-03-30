EVだからできる「ハイパワー四駆」

トヨタは2026年2月25日、新型電気自動車「bZ4Xツーリング」を発表し、同日より発売を開始しました。

今回はそのラインナップの中でも最上級グレードとなる「Z（4WD）」モデルに焦点を当て、その魅力と特徴について紹介します。

【画像】超カッコいい！ これが640万円のトヨタ「新型“4WD”ステーションワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）

トヨタ初の量産型電気自動車として、スバルとの共同開発によるEV専用プラットフォーム「e-TNGA」をトヨタ車として初めて採用し、2022年5月に登場したクロスオーバーSUV「bZ4X（ビーズィーフォーエックス）」。

2025年10月に実施された一部改良では、航続距離の向上や急速充電時間の短縮など、使い勝手をさらに高めるアップデートが施されています。

今回新たに誕生したbZ4Xツーリングは、そのbZ4Xをベースに開発されたステーションワゴンタイプの新型車です。

2025年5月に世界初披露されて以来、日本への導入が待ち望まれていました。

bZ4Xツーリングのラインナップは、FWD（前輪駆動）モデルと4WDモデルの2種類で構成されており、最上級グレードはZ（4WD）となります。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mmで、ホイールベースは2850mm。bZ4Xに対して全長が140mm延長されており、ゆとりのある室内空間と積載性を実現しています。

エクステリアは、SUVとステーションワゴンの要素を融合させた流麗なシルエットが特徴的です。

フロントには、bZ4Xで初採用されて以来、トヨタ車を象徴する「ハンマーヘッドフェイス」とし、前後のスキッドプレートやブラック塗装の18インチアルミホイール、大型ルーフレールがアウトドアへの対応力を印象づけます。

リアには横一文字に配したコンビネーションランプを採用し、力強く先進的な雰囲気を演出。ボディカラーはモノトーンとツートーンを合わせた全5色から選択できます。

車内は2列・5人乗り仕様で、高さを抑えた水平基調のインパネデザインを採用。bZ4X同様、14インチの大型センターディスプレイを備えています。

シート素材には合成皮革を使用しており、内装色はブラックを標準とし、アウトドアシーンに映えるカーキもオプションで選択可能です。

運転席・助手席にはシートヒーター、シートベンチレーション、パワーシートを装備し、後席にもシートヒーターが備わるなど快適装備が充実しています。

さらに大型のパノラマムーンルーフを全車に標準装備しており、開放感あふれるドライブを楽しめるのも特徴です。

実用性の面では、リアオーバーハングの延長により後席の足元空間にゆとりが生まれ、ラゲッジスペースはbZ4X比で約1.4倍となる619リットルを確保しています。

リアシートを格納して2人乗車とした場合には最大1240リットルまで拡大可能で、レジャーやアウトドアでの活躍が期待できるでしょう。

パワートレインは、前後に「eAxle」（モーター・インバーター・ギアを一体化した駆動ユニット）を搭載する4WDモデルのシステム最高出力は280kW（380PS）に達し、0-100km／h加速はわずか4.5秒を記録する俊足ぶりです。

スバル譲りの4輪制御システム「X-MODE」も搭載しており、路面状況に応じた3種類のモードで悪路走行をサポートします。

バッテリー容量は74.69kWhで、WLTCモードでの航続距離は690kmを実現。最大150kWの急速充電に対応しており、バッテリー温度を事前に最適化する「プレコンディショニング」機能によって、外気温マイナス10度という厳しい環境下でも約10％から約80％まで最短約28分での充電が可能です。

安全装備については、最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」と、渋滞時支援や駐車操作支援を含む「トヨタチームメイト」を全車に標準装備しています。

価格（消費税込み）は640万円で、最安グレードであるbZ4XツーリングのZ（FWD）との差額は65万円となっています。

走行性能、快適性、積載性、安全性のすべてにおいて高い水準を誇る最上級モデルは、電気自動車の新たな選択肢として注目を集めそうです。