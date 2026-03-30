櫻井心那は米本土戦初の4日間完走 最終日に悔いも、収穫あり「悪いなりに最後まで頑張れた」
＜フォード選手権 最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米ツアー1年目の櫻井心那は、米本土戦では自身初となる4日間を完走した。2日目は日没間際までプレーし、「耐え」のゴルフで予選を突破。安どの表情を見せていたが、最終日は「ひどかったですね。ショットもひどいし、ウェッジもひどい…」と悔しさをにじませた。
【連続写真】櫻井心那のアイアンショット…アマがマネるには？
スタートの1番パー4では、2打目がグリーン奥の芝が薄いライへ。3打目で乗せられず、4オン2パットのダブルボギーと苦しい立ち上がりとなった。それでも2番パー5では2オン2パットでバーディを奪い返すなど、粘りを見せる。スコアを伸ばす場面もあったが、3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「74」でホールアウト。「決勝ラウンドは少し集中しきれていない部分もあったので…、そこは悔しいです」と振り返る。それでも、この4日間で収穫はあった。前戦で課題としていたドライバーショットは「先週より修正できていた」と改善を実感。「初日のショットも良かったですし、2日目の予選カットがかかる中で耐えられたのも良かった」と手応えを得た。「きょうはダボスタートでしたけど、気持ちはあまり慌てずに、パーパットも長いのが残ったりしたんですけど、しっかり決めていけたので、悪いなりに最後まで頑張れたかなと思います」。最後は言葉を詰まらせながらも前を向いた。悔しさを糧に、次戦でリベンジを期す。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
フォード選手権の最終成績
櫻井心那の今季成績＆プロフィール
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小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
ご当地プロが逆転V 国内女子宮崎大会の結果
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