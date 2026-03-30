気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。お花見を楽しむ様子を公開しました。



【写真を見る】【 穂川果音 】 最新お花見ショット 「春だ〜桜の季節だ〜 」「桜見ながらピクニック、気持ちいいなぁ」 ハンバーガー片手に春を堪能





穂川さんは「春だ〜桜の季節だ〜 今年も土曜から桜ハンター活動スタートしたよ！桜見ながらピクニック、気持ちいいなぁ」と綴り、「#てりたま」「#桜ハンター」「#六本木ミッドタウン」などのハッシュタグを添えて投稿。東京・六本木の東京ミッドタウンを舞台に、都会のビル群を背景にした公園で春を満喫したようです。







写真には、満開の桜の下、グレーのノースリーブニットに同色のコートを肩掛けしたスタイリッシュな穂川さんの姿が。マクドナルドの期間限定メニュー「チーズてりたま」を手に微笑むショットや、ハンバーガーを口元に運ぶお茶目な姿など、グルメを堪能する様子が複数枚にわたり紹介されています。









また、桜並木を歩くカットでは、差し色となるグリーンのバッグを合わせた春らしいコーディネートも披露しています。







この投稿に、「桜満開ですね」「てりたまバーガー美味しそうですね」「お天気良くて良い花見でしたね」「いいですね！気持ち良さそう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】