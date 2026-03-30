歌手の倖田來未（43）が30日、公式サイトで第2子妊娠を発表した。2011年12月にロックバンド「BACK-ON」のボーカル、KENJI03（41）との結婚を発表、12年7月に第1子となる男児を出産しており、約14年ぶりのおめでた。近年は、昨年12月に約20年ぶりの妊娠を発表したモデルの冨永愛（43）のほか、女優・真木よう子（43）、タレント・安めぐみ（44）ら、第1子出産からブランクを経て第2子を妊娠する芸能人が増えている。

倖田の所属事務所は「この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と報告。「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果」、今年6月からの全国ツアーの開催を延期し、出演予定だった各イベントも出演辞退すると併せて発表した。

冨永は昨年12月に「俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりました」と妊娠報告。05年に長男でモデルの章胤（21）を出産しており、20年ぶりの妊娠に祝福が集まった。

真木は昨年7月に第2子妊娠を公表し、同12月に出産発表。09年5月の第1子女児出産から約16年半ぶりだった。子供の父親はパートナー関係にある16歳年下の俳優の葛飾心。

安は11年にタレント・東貴博と結婚し、15年3月に長女が誕生。24年1月に第2子となる次女が生まれた。東は54歳でのベビー誕生に「急に孫が生まれたような感覚」と明かし、「54歳と42歳で、パパ、ママ合わせると96歳。なかなかですよ。18歳で成人って考えても72歳ですよ。後先を考えていたら、こんなことしていないだろうね」と率直な思いを明かしていた。