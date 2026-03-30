永瀬廉、初の八尾凱旋→ファン大歓声「あの頃の僕からしたらありえない」
King & Princeの永瀬廉が30日、大阪・八尾の映画館で行われた実写映画『鬼の花嫁』（公開中）の舞台あいさつに、共演する伊藤健太郎と共に登壇した。
【全身ショット】かっこいい！おしゃれな永瀬廉
大阪・八尾は、永瀬が少年時代を過ごした思い出の地。これまで、他作品の舞台あいさつで大阪を訪れたことはあったが、八尾での舞台あいさつは、初めてのこと。永瀬が登場すると、客席からは大歓声。また客席から「おかえりー」という温かい声も飛んだ。
会場となったアリオ八尾は永瀬にとって思い出の詰まった場所。「むっちゃきてたっすよ。初めてプリをとったのが3階のゲーセン」と思い出話に花を咲かせた。小さい頃に慣れ親しんだ映画館での舞台あいさつに「僕は（スクリーンを背にして）皆さんに向かってしゃべってますけど、絶対に（客席に）座ってたりするから。あの頃の僕からしたらありえない。想像もつかなかったようなお仕事で。こんなに八尾にメディアを呼べるわけですから！」と喜んだ。
永瀬は「まさかアリオ八尾で、舞台あいさつをする日がくるとはねえ。なんか懐かしい気持ち」としみじみ。「ゲーセン行ったりとかフードコード行ったりとかなんか、すごいいろんな思い出ありますね」と感慨に浸っていた。
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役の永瀬と、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）役の吉川愛のダブル主演。伊藤は “鬼”の一族である玲夜と並び、あやかしの中でも力を持つ三大種族のひとつである“妖狐”の一族で、柚子の妹・花梨を花嫁として見初める狐月瑶太（こげつ・ようた）を演じる。
【全身ショット】かっこいい！おしゃれな永瀬廉
大阪・八尾は、永瀬が少年時代を過ごした思い出の地。これまで、他作品の舞台あいさつで大阪を訪れたことはあったが、八尾での舞台あいさつは、初めてのこと。永瀬が登場すると、客席からは大歓声。また客席から「おかえりー」という温かい声も飛んだ。
永瀬は「まさかアリオ八尾で、舞台あいさつをする日がくるとはねえ。なんか懐かしい気持ち」としみじみ。「ゲーセン行ったりとかフードコード行ったりとかなんか、すごいいろんな思い出ありますね」と感慨に浸っていた。
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役の永瀬と、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）役の吉川愛のダブル主演。伊藤は “鬼”の一族である玲夜と並び、あやかしの中でも力を持つ三大種族のひとつである“妖狐”の一族で、柚子の妹・花梨を花嫁として見初める狐月瑶太（こげつ・ようた）を演じる。